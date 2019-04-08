Убийство двух патрульных в Днепре: экс-бойца Торнадо приговорили к пожизненному заключению Сегодня, 18:52 1473 Цей матеріал також доступний українською 5 канал Александр Пугачев 5 канал

В понедельник, 8 апреля, Центральный районный суд Днепра приговорил экс-бойца расформированного подразделения Торнадо Александра Пугачева к пожизненному заключению.

Как сообщает Радио Свобода, его признали виновным в убийстве двух патрульных полицейских в Днепре.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски к Пугачеву о выплате компенсации за имущество патрульных (формы, табельного оружия, патронов и т.п.) в размере 24 тысяч гривен.

Напомним, 25 сентября 2016 года в Днепре патрульные остановили водителя-нарушителя, который проехал на красный свет, после чего тот потребовал его отпустить. После отказа правоохранителей водитель застрелил полицейского и ранил его напарницу, которая от полученных травм скончалась в больнице. Стрелок попал на видеокамеры на месте преступления.

Подозреваемый Александр Пугачев, по данным полиции, находился в розыске за похищение и изнасилование людей и создание преступной организации.