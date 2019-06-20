Убийство Даши Лукьяненко: полиция назвала мотив подозреваемого Сегодня, 14:00 Цей матеріал також доступний українською Вячеслав Аброськин via Facebook Князев назвал основную версию убийства Даши Лукьяненко Вячеслав Аброськин via Facebook

Глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко было совершено на сексуальной почве.

Он отметил, что сейчас тело девочки сейчас находится в судебно-медицинском подразделении местной больницы, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве Даши Лукьяненко признал свою вину и дал первые показания.

В частности, он признался, что душил девочку, а затем раздел. Подозреваемый утверждает, что больше ничего не делал с ребенком. Затем он бросил тело девочки в яму, а вещи облил бензином и сжег.

Напомним, тело Даши Лукьяненко нашли накануне в одном из частных домов Ивановки после пяти дней поиска.

Девочка ушла на танцы днем, 13 июня, и с тех пор ее местонахождение было неизвестно.

Правоохранители проводили спецоперацию по ее поиску, в ней принимали участие полицейские пяти ближайших к Ивановке районных отделений полиции, 100 военнослужащих Нацгвардии, десятки сотрудников ГСЧС и более сотни волонтеров.

Открыто уголовное производство по п. 2 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).