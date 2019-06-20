Эми Магуайр
Названы обвиняемые в крушении рейса МН17. Что дальше?
Джерард Роланд
США и Китай продолжают воевать
Кристина Бердинских
Как Зеленский в Париже гостевал
Дмитрий Бондар
Нервные клетки восстанавливаются. 10 популярных мифов о работе мозга
Спецтема: Погиб Дмитрий Тымчук Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Убийство Даши Лукьяненко: полиция назвала мотив подозреваемого

Сегодня, 14:00
Цей матеріал також доступний українською
Убийство Даши Лукьяненко: полиция назвала мотив подозреваемого - фото

Вячеслав Аброськин via Facebook

Князев назвал основную версию убийства Даши Лукьяненко

Глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко было совершено на сексуальной почве.

Он отметил, что сейчас тело девочки сейчас находится в судебно-медицинском подразделении местной больницы, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве Даши Лукьяненко признал свою вину и дал первые показания.

В частности, он признался, что душил девочку, а затем раздел. Подозреваемый утверждает, что больше ничего не делал с ребенком. Затем он бросил тело девочки в яму, а вещи облил бензином и сжег.

Читайте также:

Исчезла среди бела дня. В Одесской области пятый день ищут 11-летнюю девочку

Напомним, тело Даши Лукьяненко нашли накануне в одном из частных домов Ивановки после пяти дней поиска.

Девочка ушла на танцы днем, 13 июня, и с тех пор ее местонахождение было неизвестно.

Правоохранители проводили спецоперацию по ее поиску, в ней принимали участие полицейские пяти ближайших к Ивановке районных отделений полиции, 100 военнослужащих Нацгвардии, десятки сотрудников ГСЧС и более сотни волонтеров.

Открыто уголовное производство по п. 2 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Читайте также:
 СМИ: Подозреваемый в убийстве Даши Лукьяненко предлагал помощь в поисках девочки

Теги:   Сергей Князев Даша Лукьяненко Одесская область

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

События

Сегодня, 20:02

img
Убийство журналиста Комарова: следствие отрабатывает три версии
События

Сегодня, 17:37

img
Зеленский отменил указ о школьной форме
Политика

Сегодня, 19:33

img
Под КНУ Шевченко сотни человек вышли на протест из-за возвращения Портнова в университет — видео

ТОП 3

События

Вчера, 21:04

img
В Одесской области нашли мертвой пропавшую неделю назад 11-летнюю девочку
93125
События

Вчера, 13:15

img
В Киеве погиб нардеп Дмитрий Тымчук — СМИ
75470
События

Сегодня, 15:03

img
Зеленский отменил указ Ющенко о проблесковых маячках
30901

Новости Одессы

img
Убийство девочки в Ивановке: все подробности и вопросы (фото)
img
В Одессе продавец сознался в изнасиловании 13-летней покупательницы
img
Дарью Лукьяненко похоронят завтра: в Ивановском районе объявлен день траура