Убийство Даши Лукьяненко: полиция опубликовала фрагмент признания подозреваемого
Полиция Одесской области опубликовала видео с фрагментом признания подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко.
Николай Тарасов рассказал, что произошло в день убийства.
«Увидел на базаре. Когда она шла с базара, я ее завел в дом. Убил в доме. Просто взял и убил. Руками», — рассказал подозреваемый.
Полиция также провела следственный эксперимент в доме Тарасова с его участием.
Напомним, тело Даши Лукьяненко нашли 19 июня в одном из частных домов Ивановки Одесской области после пяти дней поиска.
Девочка пошла на танцы днем 13 июня, и с тех пор ее местонахождение было неизвестно. Правоохранители проводили спецоперацию по ее поиску, в ней участвовали полицейские пяти ближайших к Ивановке районных отделений полиции, 100 военнослужащих Нацгвардии, десятки работников ГСЧС и более сотни волонтеров.
Подозреваемый в убийстве признался, что душил девочку, а затем раздел. Затем он бросил тело девочки в яму, а вещи облил бензином и сжег. Убийство было совершено на сексуальной почве.
В Ивановке простились с убитой 11-летней Дашей Лукьяненко
Полиция открыла дело по статьям незаконное лишение свободы, покушение на изнасилование, умышленное убийство несовершеннолетнего ребенка, а также надругательство над телом умершей.
Тарасова арестовали без права внесения залога на два месяца.