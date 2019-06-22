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Убийство Даши Лукьяненко: полиция опубликовала фрагмент признания подозреваемого

Сегодня, 13:35
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Убийство Даши Лукьяненко: полиция опубликовала фрагмент признания подозреваемого - фото

Думская

Тарасова арестовали на два месяца

Полиция Одесской области опубликовала видео с фрагментом признания подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко.

Николай Тарасов рассказал, что произошло в день убийства.

«Увидел на базаре. Когда она шла с базара, я ее завел в дом. Убил в доме. Просто взял и убил. Руками», — рассказал подозреваемый.

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Полиция также провела следственный эксперимент в доме Тарасова с его участием.

Напомним, тело Даши Лукьяненко нашли 19 июня в одном из частных домов Ивановки Одесской области после пяти дней поиска.

Девочка пошла на танцы днем 13 июня, и с тех пор ее местонахождение было неизвестно. Правоохранители проводили спецоперацию по ее поиску, в ней участвовали полицейские пяти ближайших к Ивановке районных отделений полиции, 100 военнослужащих Нацгвардии, десятки работников ГСЧС и более сотни волонтеров.

Подозреваемый в убийстве признался, что душил девочку, а затем раздел. Затем он бросил тело девочки в яму, а вещи облил бензином и сжег. Убийство было совершено на сексуальной почве.

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Полиция открыла дело по статьям незаконное лишение свободы, покушение на изнасилование, умышленное убийство несовершеннолетнего ребенка, а также надругательство над телом умершей.

Тарасова арестовали без права внесения залога на два месяца.

Теги:   Одесская область Убийство Даша Лукьяненко

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