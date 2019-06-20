Убийство 11-летней девочки в Одесской области: дело возбуждено по четырем статьям Сегодня, 16:59 Цей матеріал також доступний українською прокуратура Полиция и прокуратура Одесской области отчитались о раскрытии резонансного убийства прокуратура

По факту убийства 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области возбуждено дело сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.

Об этом во время брифинга 20 июня сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко.

Дело расследуется по статьям незаконное лишение свободы, покушение на изнасилование несовершеннолетнего ребенка, умышленное убийство несовершеннолетнего ребенка, а также надругательство над телом умершего (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 152, п. 2, 10 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 297 УК Украины).

Сейчас 22-летний местный житель, причастный к жестокому убийству, находится в изоляторе временного содержания. Ему будет сообщено о подозрении. Прокуратура будет просить суд взять его под стражу без права на залог.

«Доказательства, собранные Национальной полицией, не только вчера, а буквально с первых часов проведения работы, дают основания указывать, что подозрение является абсолютно обоснованным. В дальнейшем представители стороны обвинения будут придерживаться четкой позиции и настаивать на максимальном наказании — пожизненном лишении свободы», — сказал Жученко.

Напомним, тело Даши Лукьяненко нашли 19 июня в одном из частных домов Ивановки Одесской области после пяти дней поиска.

Девочка пошла на танцы днем 13 июня, и с тех пор ее местонахождение было неизвестно. Правоохранители проводили спецоперацию по ее поиску, в ней участвовали полицейские пяти ближайших к Ивановке районных отделений полиции, 100 военнослужащих Нацгвардии, десятки работников ГСЧС и более сотни волонтеров.

Подозреваемый в убийстве признался, что душил девочку, а затем раздел. Затем он бросил тело девочки в яму, а вещи облил бензином и сжег. Убийство было совершено на сексуальной почве.