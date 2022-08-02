Массовое убийство азовцев в Еленовке: российским спискам погибших и раненых доверять нельзя — разведка 2 августа, 12:33 Украина до сих пор не получила официальных ответов от России по поводу списков погибших и раненых в Еленовке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украина до сих пор не получила официальных ответов от России относительно списков погибших и раненых в результате удара по колонии в Еленовке, а оснований доверять опубликованным россиянами в Интернете спискам нет.



Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, в ходе проверки в указанных списках нашли фамилии тех украинских бойцов, которые были ранены до событий в Еленовке, и относительно которых были договоренности об обмене в ближайшее время. Эти военные должны были находиться в больнице, а не в бараке в промышленной зоне.

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«Соответственно говорить о подтверждении списков мы не можем, а официальные ответы в рамках международного права россияне до сих пор не предоставили», — подчеркнул Юсов.



Он отметил, что Украина предоставила запрос от Координационного штаба относительно возвращения тел погибших и пленных бойцов, которые получили ранения.

29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области. В колонии оккупанты удерживали в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов. ООН и Красный Крест должны были гарантировать их безопасность.

Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших, в Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения.

В ГУР заявили, что взрывы в Еленовке совершили наемники ЧВК Вагнера (Лига) по личному приказу номинального владельца ЧВК Евгения Пригожина.



По данным ГУР, взрывы произошли на территории промзоны в недавно построенном помещении, которое должны были специально оборудовать для военнопленных с Азовстали. Часть защитников Украины перевели туда два дня назад.



СБУ опубликовала перехват разговора, который подтверждает, что россияне совершили массовое убийство военнопленных в колонии в Еленовке. Там добавили, что судя по видео из соцсетей, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна — это может указывать на то, что эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания.

В российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.



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