Следствие ограничило публичный доступ к делу об убийстве Андрея Парубия — СБУ

30 сентября, 20:46
Следствие решило ограничить доступ к делу об убийстве Андрея Парубия (Фото: NV)

В деле об убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия ограничили публичный доступ к судебным решениям. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в комментарии для Украинской правды во вторник, 30 сентября.

«Следователь принял решение об ограничении публичного доступа к Единому государственному реестру судебных решений в этом производстве. Это сделано с соблюдением требований уголовного процессуального законодательства», — отметили УП в Службе безопасности Украины.

Там объяснили такое решение тем, что разглашение некоторых сведений расследования «негативно повлияет на проведение следственных и процессуальных действий», а также «может иметь негативные последствия для личной безопасности участников уголовного производства».

Убийство Андрея Парубия во Львове — что известно

30 августа во Франковском районе Львова застрелили бывшего председателя Верховной Рады и действующего народного депутата Андрея Парубия.

В ночь на 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вероятного убийцу уже задержали.

Задержанному 52-летнему львовянину сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ему грозит пожизненное заключение.

Мужчина признался в содеянном и заявил, что не сотрудничал с РФ. Он назвал свои действия «личной местью украинской власти». Подозреваемый также попросил, чтобы его обменяли на украинских военнопленных, чтобы он смог поехать искать тело погибшего на войне сына.

