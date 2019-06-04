Джеймс Робинсон
Почему люди так любят популистов
Иван Яковина
4 июня: Трамп и Зеленский показали себя миру
Анатолий Амелин
Какой будет Украина в 2030 году
Эндрю Шэн
Торговая война США и Китая. К чему все идет?
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Убийство 5-летнего ребенка: под МВД требуют отставки Авакова

Вчера, 20:09
Цей матеріал також доступний українською
Убийство 5-летнего ребенка: под МВД требуют отставки Авакова - фото

Александр Рудоманов/LB.ua

В Киеве проходит акция Безнаказанность убивает

Во вторник, 4 июня, под зданием Министерства внутренних дел в Киеве проходит пикет Безнаказанность убивает с требованием справедливого расследования убийства пятилетнего Кирилла Тлявова.

Как сообщает LB.ua, на акцию пришли около сотни активистов, некоторые из них зажгли файера.

Протестующие держат в руках плакаты с требованием отставки руководства МВД: AvakOFF must go, Нереформована поліція вбиває, Система Авакова вбиває дітей.

Люди оставляют у входа в МВД игрушки и цветы.

Напомним, 31 мая в Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии. 3 июня ребенок умер в больнице.

В ребенка стреляли полицейские, которые находились вне службы и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.

Оба подозреваемых полицейских взяты под арест на 60 суток.

Следователи проверяют версию о том, что выстрелить мог 14-летний сын подозреваемого полицейского Владимира Петровца.

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Финансы

Вчера, 14:00

img
Суд о возобновлении Коломойского собственником ПриватБанка перенесли
События

Вчера, 12:07

img
Под Киевом в результате столкновения двух маршруток и легковушки пострадали 26 человек
Футбол

Вчера, 21:57

img
Состоялись первые матчи плей-офф за место в украинской Премьер-лиге — видео

ТОП 3

События

Вчера, 16:31

img
Убийство ребенка в Переяславе-Хмельницком: полицейские отказались давать показания
15385
События

3 июня, 20:48

img
Убийство ребенка в Переяславе-Хмельницком: полицейским объявят новое подозрение
10171
События

Вчера, 11:38

img
Украину «оккупировали» бабочки. Почему их так много
6933