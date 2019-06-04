Убийство 5-летнего ребенка: под МВД требуют отставки Авакова Вчера, 20:09 Цей матеріал також доступний українською Александр Рудоманов/LB.ua В Киеве проходит акция Безнаказанность убивает Александр Рудоманов/LB.ua

Во вторник, 4 июня, под зданием Министерства внутренних дел в Киеве проходит пикет Безнаказанность убивает с требованием справедливого расследования убийства пятилетнего Кирилла Тлявова.

Как сообщает LB.ua, на акцию пришли около сотни активистов, некоторые из них зажгли файера.

Протестующие держат в руках плакаты с требованием отставки руководства МВД: AvakOFF must go, Нереформована поліція вбиває, Система Авакова вбиває дітей.

Люди оставляют у входа в МВД игрушки и цветы.

Напомним, 31 мая в Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии. 3 июня ребенок умер в больнице.

В ребенка стреляли полицейские, которые находились вне службы и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.

Оба подозреваемых полицейских взяты под арест на 60 суток.

Следователи проверяют версию о том, что выстрелить мог 14-летний сын подозреваемого полицейского Владимира Петровца.