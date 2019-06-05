Убийство 5-летнего мальчика: в Нацполиции восстановили хронологию следственных действий Вчера, 21:11 Цей матеріал також доступний українською полиция полиция

Председатель Национальной полиции Сергей Князев восстановил хронологию первоочередного расследования трагического инцидента в Переяславе-Хмельницком Киевской области.

Версию полиции он озвучил на заседании комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, сообщили в пресс-службе МВД Украины.

В 16:55 на спецлинию 102 поступило сообщение из районной больницы о травмированном ребенке, которого привезли родители. Место предполагаемого падения мальчика впоследствии осмотрела следственно-оперативная группа и местный прокурор.

Районные врачи вызвали нейрохирурга из Киева. В 22:30 был сделан рентген-снимок, а в 23:15 рентгенолог сообщил, что в голове находится инородное тело.

Личный состав полиции был поднят по тревоге после того, как врачи подтвердили, что в голове ребенка есть отверстие от пули.

По словам Князева, полицейские во время дополнительных следственно-оперативных действий опросили очевидцев и провели расширенный осмотр места инцидента и прилегающей территории. Обзор проводился ночью.

«На расстоянии 40 метров от места падения ребенка были обнаружены бутылки, одна из которых с разбитым горлышком. После чего начали дополнительный осмотр уже этой территории», — отметил председатель Нацполиции.

Дополнительный осмотр вывел их на дом, где в ночное время находились офицеры полиции. Дом принадлежит бывшей жене одного из них.

Во время осмотра на пороге помещения также были обнаружены две гильзы. Князев не уточнил, из какого оружия они были выпущены.

Около 4:00 следователи зарегистрировали уголовное производство по ст. 121, ч. 1 (совершение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. «Было принято решение вместе с местным прокурором провести неотложный обыск в том помещении, на пороге которого были найдены гильзы», — добавил Князев.

Он уточнил, что впоследствии полицейских, которые были не на службе, доставили в отдел полиции.

Около 6:00 о преступлении было сообщено теруправлению Государственного бюро расследований и прокуратуре.

Представитель ГБР прибыл на место преступления утром, дело было передано в ГБР.

Напомним, 31 мая в Киевской области 5-летний мальчик в крайне тяжелом состояниипопал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. 3 июня ребенок умерв больнице.

В ребенка стреляли полицейские, которые находились не на службе и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.

После смерти ребенка под здание МВД пришли активисты, а начальник полиции Киевской области подал в отставку.

МВД также отстранило от работы руководителей местной полиции.

Двух подозреваемых полицейских взяли под арест на 60 суток. Им может грозить пожизненное заключение.