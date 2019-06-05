Наталья Кадя
Чтобы мозг не старел. Три правила острого ума
Галина Вдовиченко
Мосты внутри страны
Павел Баев
Путин заигрался на Ближнем Востоке
Андерс Аслунд
Схема Приватбанка. В чем обвиняют Коломойского в США
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Убийство 5-летнего мальчика: в Нацполиции восстановили хронологию следственных действий

Вчера, 21:11
Цей матеріал також доступний українською
Убийство 5-летнего мальчика: в Нацполиции восстановили хронологию следственных действий - фото

полиция

Председатель Национальной полиции Сергей Князев восстановил хронологию первоочередного расследования трагического инцидента в Переяславе-Хмельницком Киевской области.

Версию полиции он озвучил на заседании комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, сообщили в пресс-службе МВД Украины.

В 16:55 на спецлинию 102 поступило сообщение из районной больницы о травмированном ребенке, которого привезли родители. Место предполагаемого падения мальчика впоследствии осмотрела следственно-оперативная группа и местный прокурор.

Районные врачи вызвали нейрохирурга из Киева. В 22:30 был сделан рентген-снимок, а в 23:15 рентгенолог сообщил, что в голове находится инородное тело.

Личный состав полиции был поднят по тревоге после того, как врачи подтвердили, что в голове ребенка есть отверстие от пули.

По словам Князева, полицейские во время дополнительных следственно-оперативных действий опросили очевидцев и провели расширенный осмотр места инцидента и прилегающей территории. Обзор проводился ночью.

«На расстоянии 40 метров от места падения ребенка были обнаружены бутылки, одна из которых с разбитым горлышком. После чего начали дополнительный осмотр уже этой территории», — отметил председатель Нацполиции.

Дополнительный осмотр вывел их на дом, где в ночное время находились офицеры полиции. Дом принадлежит бывшей жене одного из них.

Во время осмотра на пороге помещения также были обнаружены две гильзы. Князев не уточнил, из какого оружия они были выпущены.

Читайте также:

Убийство 5-летнего мальчика: Князев принес извинения от имени Нацполиции и пообещал финансовую помощь

Около 4:00 следователи зарегистрировали уголовное производство по ст. 121, ч. 1 (совершение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. «Было принято решение вместе с местным прокурором провести неотложный обыск в том помещении, на пороге которого были найдены гильзы», — добавил Князев.

Он уточнил, что впоследствии полицейских, которые были не на службе, доставили в отдел полиции.

Около 6:00 о преступлении было сообщено теруправлению Государственного бюро расследований и прокуратуре.

Представитель ГБР прибыл на место преступления утром, дело было передано в ГБР.

Напомним, 31 мая в Киевской области 5-летний мальчик в крайне тяжелом состояниипопал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. 3 июня ребенок умерв больнице.

В ребенка стреляли полицейские, которые находились не на службе и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.

После смерти ребенка под здание МВД пришли активисты, а начальник полиции Киевской области подал в отставку.

МВД также отстранило от работы руководителей местной полиции.

Двух подозреваемых полицейских взяли под арест на 60 суток. Им может грозить пожизненное заключение.

Теги:   Национальная полиция Украины Сергей Князев Киевская область Переяслав-Хмельницкий

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Экономика

Вчера, 16:50

img
В Нафтогазе заявили, что с пониманием относятся к противоречиям в постановлениях Кабмина
События

Вчера, 20:29

img
Убийство мальчика: в ГБР заявили, что следователи не требовали принудительной экспертизы на алкоголь из-за выходного
Политика

Вчера, 20:00

img
На переговорах в Минске обсудят предложение Кучмы о снятии блокады с Донбасса — ОБСЕ

ТОП 3

События

4 июня, 16:31

img
Убийство ребенка в Переяславе-Хмельницком: полицейские отказались давать показания
16533
События

Вчера, 20:19

img
Российский сухогруз из-за шторма зашел в территориальные воды Украины — ВМС
11805
События

Вчера, 21:59

img
В суде обжаловали новое Украинское правописание: иск подали от имени школьницы
10347