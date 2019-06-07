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Убийство 5-летнего мальчика: суд объяснил причины восстановления подозреваемого на службе

Сегодня, 16:27
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Убийство 5-летнего мальчика: суд объяснил причины восстановления подозреваемого на службе - фото

РБК-Украина

Владимир Петровец

В Окружном административном суде Киева объяснили обстоятельства восстановления полицейского Владимира Петровца, подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика, на службе.

Согласно разъяснению суда, Петровца восстановили в должности из-за неправомерности процедуры аттестации, в частности, из-за отсутствия решения руководителя полиции, в котором было бы указано конкретное основание и необходимость аттестации подозреваемого.

Кроме того, суд учел необоснованность заключения аттестационной комиссии о несоответствии Петровца занимаемой должности.

Полиция Киевской области подала апелляцию на восстановление Петровца, однако суд отказал в удовлетворении из-за ошибок.

«Апелляционная жалоба была оставлена без движения для устранения апеллянтом недостатков. В связи с тем, что недостатки апелляционной жалобы устранены не были, она была возвращена апеллянту судом апелляционной инстанции. Кассационной жалобы, соответственно, представлено не было», — заявили в суде.

В суде также опровергли информацию СМИ о том, что Петровец якобы был уволен из-за уголовного правонарушения.

В Окружном административном суде отметили, что рассмотрение административного производства в отношении Петровца длилось почти два года 17 марта 2016 по 18 января 2018 года), а не два дня, как сообщали СМИ.

Напомним, 31 мая в Киевской области 5-летний мальчик в крайне тяжелом состоянии попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. 3 июня ребенок умер в больнице.

В ребенка стреляли полицейские, которые находились вне службы и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.

Один из подозреваемый — сотрудник патрульной полиции Владимир Петровец. После преступления был арестован и уволен со службы.

Подозреваемый ранее не прошел переаттестацию и был уволен, но позже через суд восстановился в должности.

Теги:   Переяслав-Хмельницкий Полиция Окружной админсуд Киева

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