Убийство 5-летнего мальчика: Князев принес извинения от имени Нацполиции и пообещал финансовую помощь 4 июня, 18:33 Цей матеріал також доступний українською МВД Аваков и Князев встретились с семьей погибшего 5-летнего мальчика МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей 5-летнего Кирилла Тлявова, который погиб в результате действий сотрудников полиции Переяслава-Хмельницкого.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

По словам Князева, сотрудники управления Нацполиции в Киевской области перечислят семье погибшего ребенка свой однодневный заработок. Кроме того, ведомство возьмет на себя расходы по погребению.

В МВД добавили, что по просьбе родных Кирилла в семью направят специалистов-психологов, которые должны помочь старшему сыну Денису Тлявову пережить потерю младшего брата.

Во время встречи Аваков и Князев выразили свои соболезнования, а также принесли извинения от имени Национальной полиции.

По их словам, полиция будет максимально способствовать расследованию трагедии. «Я вам обещаю, что мы будем внимательно следить за ходом расследования и тесно коммуницировать с ГБР и прокуратурой. Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание», — отметил Аваков.

Напомним, 31 мая в Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии. 3 июня ребенок умер в больнице.

В ребенка стреляли полицейские, которые находились вне службы и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.

Бабушка раненого мальчика сообщила, что полицейские признают вину, но они были такие пьяные, что не знают, кто именно ранил ребенка.

Оба подозреваемых полицейских взяты под арест на 60 суток.

Следователи проверяют версию о том, что выстрелить мог 14-летний сын подозреваемого полицейского Владимира Петровца.