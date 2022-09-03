«А давайте грохнем этого коллаборанта». Херсонский журналист рассказал о движении сопротивления в оккупированном городе 3 сентября, 10:45 Боец Сил спецопераций (иллюстративное фото) (Фото:Командование ССО / Facebook)

Журналист Константин Рыженко, находившийся в Херсоне от начала оккупации до конца августа, рассказал, как местно движение сопротивления помогало бороться с российскими оккупантами и коллаборантами в городе.



Как заявил Рыженко в интервью НВ, вначале на него пытались выйти сотрудники местного управления СБУ. Однако, зная, что среди них есть предатель, журналист отказался с ними сотрудничать. Затем на него вышло Главное управление разведки Минобороны Украины, с которым наладился контакт.

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«Я усомнился, что это они. Тогда мне говорят: что сделать, чтобы доказать, что мы разведка? Я говорю: давайте или Ким [Виталий Ким — глава Николаевской областной военной администрации] или Сенкевич [Александр Сенкевич — мэр Николаева] со мной свяжутся и скажут, что есть ребята с такими-то позывными и паролем и тогда мы начнем работать. Проходит два дня и меня набирает Сенкевич по видеосвязи. Так началось общение с ГУР», — вспоминает Рыженко.

Он передал украинской разведке подробную карту, на которой было указано расположение российских войск.

«Я им скинул карту с тем, что и где находится. Они попросили добавить на нее вещи, которые приоритетно интересуют их. Тогда мы сделали вторую, теневую карту именно для военных. Мы систематизировали места, откуда видны запуски, откуда отработки ПВО, где базировались военные. Это очень подробная карта, не такая, как у артиллеристов, но это была разведкарта Херсона, где было видно, что и где находится», — рассказала Рыженко.

Впоследствии журналист организовал OSINT-команду, которая занималась сбором информации и разведданных из открытых источников.

«Наши военные говорят: нам нужен квадрат. Мы ищем этот квадрат. И тогда, и сейчас я считаю, что очень важно продолжить это цифровое разведывательное сопротивление. Начиная с конца мая, когда начались рейды по домам, когда начались задержания, мы уже начали сильно скрываться», — сказал Рыженко.

После этого, по его словам, «понемногу начали коммуницировать» также с Силами спецопераций.

«В Херсоне были такие люди, которые говорили: мы в компьютерах ничего не понимаем, но можем кого-нибудь взорвать или пристрелить, дайте адреса и данные цели. Я говорю ГУР, что есть такие люди, но не то, чтобы они сильно проверены. Но я вижу, что россияне их ищут, о них спрашивают, скорее всего, это наши люди. ГУР решил попробовать. Дали одно задание, люди его выполнили. Дали другое, тоже выполнили», — говорит Рыженко.

После этого последовали и ликвидации коллаборантов.

«И потом был такой момент: а давайте грохнем этого коллаборанта? Сначала собрали данные, проследили за автомобилем. Видели, что человек ездит на такой-то машине, паркуется обычно в таком-то месте, уезжает в такое-то время. Затем, когда отследили даже маршрут следования, силовой блок устраивал „хлопок“ [ликвидацию коллаборанта]. Не всегда, конечно, это удачно получалось», — заявил Рыженко.

После этого, вспоминает журналист, началась большая волна обысков по городу, иногда заканчивавшихся убийствами.

«После каждого взрыва или убийства репрессии и фильтрационные меры становились все сильнее. Они просто устраивали зверства. Иногда брали людей, у которых был опыт военной службы, и забивали до смерти ногами», — рассказал Рыженко.

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