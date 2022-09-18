В Харьковской области оккупанты обстреляли авто с медработниками, которые пытались эвакуировать больных, четверо человек погибли

18 сентября, 11:53
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Танк оккупантов (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Танк оккупантов (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В селе Стрелка Харьковской области медики пытались эвакуировать пациентов психиатрической больницы. В это время россияне начали массированный обстрел, в результате чего погибли четверо медицинских работников.


Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, медицинские работники под обстрелами, рискуя жизнями, пытались спасти больных. Удалось эвакуировать 30 пациентов, всего же в заведении — более 600.


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Известно, что двое пациентов получили ранения.

Как отмечается в местном Телеграмм-канале, российский танк выстрелил по проезжавшему мимо автомобилю. В нем ехали две женщины — работницы местной больницы. Они скончались на месте.

За прошедшие сутки враг массированно обстреливал Харьковский, Чугуевский районы, зафиксировали обстрелы Купянского и Изюмского районов. Разрушены жилые дома и хозяйственные постройки, АЗС, гаражи и производственные объекты. В Купянске поврежден пятиэтажный жилой дом.

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В Купянском районе с ранениями госпитализировали пять человек, в Харьковском — трое раненых. Два человека пострадали в Изюмском районе, один человек — в Чугуевском.

17 сентября в результате ракетных ударов по Чугуеву погибла 11-летняя девочка и еще одна женщина получила ранения.

https://www.youtube.com/embed/g3suU8Ccblk
Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Харьковская область Гражданские потери Танк Олег Синегубов Война России против Украины

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