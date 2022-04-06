Каждый третий оккупант среди бучанских убийц воевал в Сирии — Слидство.Инфо

6 апреля, 08:00
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Военные морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ РФ зверски убивали гражданских украинцев в Буче (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Военные морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ РФ зверски убивали гражданских украинцев в Буче (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Каждый третий военный из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ России, которые убивали людей в Буче, воевал на войне в Сирии на стороне диктатора Башара Асада, сообщает Слидство.Инфо.

По информации украинской разведки, как раз эта бригада оккупировала Бучу, Ирпень и Гостомель, где ее представители зверски убивали гражданских украинцев.

Расследователи обработали списки 155-й Тихоокеанской бригады из 82 военных, данные о которых были опубликованы ГУР Минобороны Украины.

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Отмечается, что минимум 24 из них — в среднем каждый третий морской пехотинец Тихоокеанского флота РФ — воевали на стороне диктатора Башара Асада.

Журналисты указывают на то, что остальные не могли воевать в Сирии в силу своего возраста, поскольку тогда еще учились в школе или училищах, ведь значительное количество захватчиков из данной бригады родились в 1998—2002 годах.

Примечательно, что именно эти 20-летние оккупанты хвалятся в соцсетях тем, что отрезают уши украинцам, а также угрожают убийствами и издевательствами.

После освобождения Вооруженными силами Украины Киевской области в окрестностях столицы, в частности в Буче, Ирпене и по Житомирской трассе, были обнаружены десятки тел замученных и убитых российскими оккупантами мирных жителей и братские могилы с сотнями тел украинцев.

По последним данным, российские войска за время своего пребывания в Буче убили не менее 340 человек.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что из освобожденной от российских оккупантов территории Киевской области уже вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Российская агрессия Сирия Буча Военные преступления ВМС РФ Война России против Украины

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