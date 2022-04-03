«Убийцы, ублюдки, палачи». Зеленский об оккупантах РФ и их зверствах в Буче

3 апреля, 17:58
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REUTERS/Zohra Bensemra

REUTERS/Zohra Bensemra

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массовые убийства мирных жителей Бучи российскими оккупантами.

Он назвал российских военных «ублюдками и палачами».

Война России против Украины — главные события 3 апреля

«Бухарест, декларация саммита НАТО. 3 апреля, 14 лет назад. Был шанс предотвратить. Чтобы Россия не пришла. Буча, Киевская область. Сейчас. Россия пришла. Советую посмотреть матерям российских военных. Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародёры, палачи», — говорится в Telegram Зеленского.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Буча Киевская область Владимир Зеленский Война России против Украины

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