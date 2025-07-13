Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Как отмечается, мужчина и женщина, выполняя задание вражеской спецслужбы, получили данные о месте тайника с оружием, с помощью которого и было совершено преступление.

«После совершенного злоумышленники пытались „залечь на дно“, однако благодаря совместной работе полиции и СБУ, было установлено их местонахождение. Во время задержания подозреваемые оказали вооруженное сопротивление, поэтому они были ликвидированы», — рассказали в Нацполиции.

Гражданство иностранцев не уточняется.

Убийство полковника СБУ Ивана Воронича — главное

В четверг, 10 июля, в Голосеевском районе Киева был убит сотрудник Службы безопасности Украины. Погибшим оказался полковник СБУ Иван Воронич. Около 09:00 к нему приблизился мужчина и произвел пять прицельных выстрелов из пистолета, после чего скрылся с места преступления.

Воронич получил многочисленные проникающие огнестрельные ранения, от которых скончался на месте.

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак на Radio NV отмечал, что это было заказное убийство — пять выстрелов из глушителя, никакой ссоры, утро, четко спланированная акция. Убитый работал в спецподразделении СБУ с 2014 года и был причастен к операциям, наносившим значительный ущерб РФ.

13 июля глава Службы безопасности генерал-лейтенант Василий Малюк сообщил, что во время проведения спецоперации сотрудники СБУ ликвидировали агентов российских спецслужб, которые по заданию ФСБ РФ совершили убийство Воронича.

«По результатам проведения негласных розыскных, активных контрразведывательных мероприятий вражеское логово было обнаружено. Во время задержания они начали сопротивляться, был огневой контакт, поэтому негодяи ликвидированы», — сообщил Малюк.