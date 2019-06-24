Нанес 30 ударов ножом: прокуратура сообщила о подозрении убийце 9-летнего мальчика в Киеве Сегодня, 13:45 3125 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция Тело ребенка обнаружили в озере Вырлица Нацполиция

Столичная прокуратура сообщила о подозрении мужчине, убившего возле озера Вырлица в Киеве 9-летнего Захара Черевко.

Как сообщили в ведомстве, позвав мальчика купаться, злоумышленник на берегу водоема нанес ему около 30 ножевых ранений, после чего несколько раз ударил по голове заранее приготовленным молотком.

Желая скрыть следы преступления, убийца привязал к телу ребенка камень и затащил его в воду.

По данным следствия, задержанный пошел на преступление с целью мести матери Захара и своему брату, который является ее сожителем.

Ранее сообщалось, что по подозрению в убийстве в Киеве 9-летнего мальчика правоохранители задержали брата его отчима.

Напомним, Захара обнаружили мертвым в одном из столичных водоемов 23 июня.