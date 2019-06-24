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Нанес 30 ударов ножом: прокуратура сообщила о подозрении убийце 9-летнего мальчика в Киеве

Сегодня, 13:45
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Нанес 30 ударов ножом: прокуратура сообщила о подозрении убийце 9-летнего мальчика в Киеве - фото

Нацполиция

Тело ребенка обнаружили в озере Вырлица

Столичная прокуратура сообщила о подозрении мужчине, убившего возле озера Вырлица в Киеве 9-летнего Захара Черевко.

Как сообщили в ведомстве, позвав мальчика купаться, злоумышленник на берегу водоема нанес ему около 30 ножевых ранений, после чего несколько раз ударил по голове заранее приготовленным молотком.

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Желая скрыть следы преступления, убийца привязал к телу ребенка камень и затащил его в воду.

По данным следствия, задержанный пошел на преступление с целью мести матери Захара и своему брату, который является ее сожителем.

Ранее сообщалось, что по подозрению в убийстве в Киеве 9-летнего мальчика правоохранители задержали брата его отчима.

Напомним, Захара обнаружили мертвым в одном из столичных водоемов 23 июня.

Теги:   Убийства Дети Киев

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