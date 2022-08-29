Оккупанты в Донецкой области за сутки убили восемь мирных жителей

29 августа, 09:24
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В Донецкой области оккупанты за сутки убили восемь мирных жителей (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

В Донецкой области оккупанты за сутки убили восемь мирных жителей (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Российские военные за 28 августа убили восемь мирных жителей Донецкой области. Еще семь получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

По его словам, четырех мирных жителей убили в Бахмуте, двоих в Райгородке, одного в Татьяновке и одного в Николаевке. Еще семь человек получили ранения.

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Также Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

https://www.youtube.com/embed/IZ5HCUMP4uw

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Теги:   Донецкая область Мирные жители Война России против Украины

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