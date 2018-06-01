Убитый в Черкассах депутат застрелил собственную жену 15 лет назад - СМИ

Убитый в Черкассах местный депутат Сергей Гура 15 лет назад убил собственную жену Ларису и закопал ее тело в лесу возле села Леськи, сообщает ТСН со ссылкой на местного журналиста Валерия Воротника.

По данным журналиста, Гура выстрелил в затылок жене на глазах у своего охранника Николая Гончара. После женщину положили в клетчатую сумку и вывезли в лес возле села Леськи Черкасской области, где и закопали.

Журналист отметил, что когда женщину положили в багажник машины, она подала признаки жизни. Гура добил ее еще одним выстрелом прямо в багажнике. Воротник уточнил, что Гура убил свою жену "потому, что она слишком много знала".

По данным издания, информацию об убийстве жены подтвердил Николай Гончар. Его адвокат уточнил, что он владеет информацией, представляющей интерес для правоохранителей.

В полиции сообщили, что в лесу обнаружили тело в клетчатой ​​сумке. Найденные останки уже идентифицированы.

Напомним, что 24 мая в Черкассах бывший охранник Николай Гончар застрелил депутата областного совета от Батькивщины Сергея Гуру.