Убитый в автомобиле в Киеве мужчина был полицейским - СМИ

Мужчина, обнаруженный застреленным в автомобиле Hyundai на улице Щусева в Киеве, был сотрудником полиции, передает Информатор со ссылкой на разговоры правоохранителей на месте преступления.

Согласно имеющейся информации, погибшему было 35 лет.

Других подробностей о его личности на данное время нет.

В свою очередь в полиции отметили, что радом с автомобилем были обнаружены две гильзы, а не одна, как сообщалось ранее.

"Предварительно на теле потерпевшего судебно-медицинский эксперт обнаружил два огнестрельных ранения. Следователи отрабатывают несколько версий убийства, основная из которых - убийство из корыстных побуждений. На месте преступления также нашли две пули и две стреляные гильзы, их отправят для проведения экспертизы, чтобы установить, с какого оружия стреляли", - рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Киева в припаркованном автомобиле обнаружили застреленным мужчину.