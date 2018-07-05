05 июля 2018, четверг

Убитый в автомобиле в Киеве мужчина был полицейским - СМИ

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На теле погибшего обнаружены два огнестрельных ранения
Фото: полиция

На теле погибшего обнаружены два огнестрельных ранения

Мужчина, обнаруженный застреленным в автомобиле Hyundai на улице Щусева в Киеве, был сотрудником полиции, передает Информатор со ссылкой на разговоры правоохранителей на месте преступления.

Согласно имеющейся информации, погибшему было 35 лет.

Других подробностей о его личности на данное время нет.

В свою очередь в полиции отметили, что радом с автомобилем были обнаружены две гильзы, а не одна, как сообщалось ранее.

"Предварительно на теле потерпевшего судебно-медицинский эксперт обнаружил два огнестрельных ранения. Следователи отрабатывают несколько версий убийства, основная из которых - убийство из корыстных побуждений. На месте преступления также нашли две пули и две стреляные гильзы, их отправят для проведения экспертизы, чтобы установить, с какого оружия стреляли", - рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Киева в припаркованном автомобиле обнаружили застреленным мужчину.

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