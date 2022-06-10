Реальное количество убитых российскими оккупантами жителей Мариуполя может быть намного больше — мэр

10 июня, 15:04
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Реальные цифры убитых Россией жителей Мариуполя могут оказаться намного выше, чем сообщалось ранее (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Реальные цифры убитых Россией жителей Мариуполя могут оказаться намного выше, чем сообщалось ранее (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что реальное количество жителей города, которых убили российских оккупанты, может оказаться намного выше, чем сообщалось ранее.

По словам Боченко, почти под каждым разрушенным зданием от 50 до 100 убитых, а в Мариуполе уничтожили 1300 многоэтажных домов, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета в Telegram.

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«Сначала оккупанты привлекали к разбору завалов мариупольцев, но как увидели реальное количество находящихся тел, они сразу отстранили местное население. Завалы стали разбирать МЧС так называемой „ДНР“. Сейчас они даже не пытаются доставать тела. Просто сносят дома и увозят завалы вместе с убитыми мариупольцами. Потому что реальное количество тел под завалами разрушенных домов — пугает», — отметил он.

Мэр добавил, что снос зданий производят без разбора завалов — тела убитых жителей убирают вместе с бетоном.

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После этого российские оккупанты вывозят тела как мусор на мариупольские полигоны твердых бытовых отходов. Известно, что тела вместе с завалами складывают на Левобережном полигоне ТБО и на полигоне в Приморском районе, выведенном из эксплуатации еще в 2008 году.

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Мариуполь был заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Мариуполь Война России против Украины

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