«Отец неистово кричал». Российская ракета убила на Днепропетровщине двухлетнюю девочку — подробности 4 июня, 16:09 В Подгородненской территориальной общине назвали фамилию девочки (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

В субботу, 3 июня, российские войска совершили атаку на жилые дома в Подгородненской территориальной общине на Днепропетровщине. В результате ракетного удара, погибла двухлетняя Лиза Приходько, ее тело было найдено спасателями под завалами дома, около трех часов ночи.

Подробности рассказал председатель Днепропетровской областной военно-гражданской администрации Сергей Лысак в Telegram.

«Ее звали Лиза. Ей было всего два года. Веселая и жизнерадостная девочка. Вместе с мамой она была дома, когда российские подонки попали ракетой во двор дома. Обе оказались под завалами. Сложно представить, что чувствовал отец девочки, который со всех ног прибежал с работы и увидел эту картину. Он неистово кричал. Сразу же бросился помогать спасателям. Сначала из-под руин достали жену и доставили в реанимацию. Дочь нашли около трех утра. Достали уже бездыханное тело малышки», — заявил Лысак.

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На место трагедии прибыло руководство области и вице-премьер-министр Ирина Верещук.

«Ее мама Наталья в реанимации с политравмой. Отец был на дежурстве. Отец собственно в погонах, работал. Сам лично разгребал и вынимал свою жену и свою дочь. Представьте себе только масштаб этой трагедии», — говорит Верещук.

Глава Днепропетровской ОГА заявил, что продолжается ликвидация последствий. Работают все службы. Развернули гуманитарные миссии благотворительные организации. Рядом с людьми местные власти, которые принимают обращения от жителей пострадавших домов.

Также Лысак добавил, что за все совершенные преступления, россиянам не простят и будут ненавидеть их поколениями.

«За каждого убитого невинного ребенка, за каждый разбитый дом. За все совершенное — агрессора будут ненавидеть поколения за поколением. Не простим!» — подчеркнул он.

Люди приносят цветы и игрушки, чтобы почтить память о погибшей маленькой девочке и выразить свою поддержку семье.

В Подгородненской территориальной общине назвали фамилию девочки, и опубликовали фотографию невинной жертвы российской агрессии. В сообщении призвали всех, кто не остается равнодушным, помочь спасти жизнь матери этой девочки, которая сейчас борется за свою жизнь.

3 июня около 21:00 в Подгородненской громаде прогремел взрыв. После этого в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. В местных Telegram-каналах сообщали о выбитых стеклах в домах и публиковали фото задымления.

Во время российской атаки по Днепропетровской области было попадание между двумя двухэтажными жилыми домами. Всего известно о 22 пострадавших, из них пятеро — дети.