По Путину выпустят «геенну огненную»? Интервью с Левиным о сбитом дроне Reaper, сети смерти в Украине и комментариях военных для СМИ 17 марта, 20:32 Эксклюзив NV MQ-9 Reaper з AGM-114 Hellfire (Фото:Армия США)

В Кремле боятся, что российский диктатор Владимир Путин поедет, например, в Крым, а дрон MQ-9 Reaper по нему выпустит «геенну огненную» — ракету Hellfire, говорит военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

Он напомнил, что Reaper — это тот, кто ликвидировал иранского генерала Сулеймани.

Но таких дронов у США сотни, говорит Левин, это расходники. Поэтому смешно, отмечает аналитик, что военкоры и пропагандисты РФ делают из этого инцидента великую перемогу.

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В интервью Radio NV Левин рассказал, насколько невысокой ценой американцы смогли навредить России, почему в западных армиях не принято говорить о внутренних проблемах публично и что такое «сеть смерти» для россиян в Украине.

— Хочу начать разговор с Анатолия Купола, комбата 46 десантно-штурмовой бригады. Он дал интервью The Washington Post, говорил о тех проблемах, которые есть в украинской армии. За это его могут понизить в звании. Более того, сам Анатолий сказал том, что он подал рапорт на увольнение. Есть дилемма. С одной стороны, это говорит о том, что умалчивают те проблемы, которые есть в армии. С другой стороны, есть мнение о том, что эта информация, которая не была утверждена Генштабом для того, чтобы ее обнародовали в медиа. Как бы в израильской армии поступили с подобным инцидентом?

— В израильской армии подобного инцидента бы просто не случилось. Потому что там никакой военный, тем более командующий батальоном или бригады, не давал бы комментарии СМИ. Тем более, не говорил бы о проблемах в израильской армии.

Маленький спойлер: в израильской армии есть огромное количество разнообразных проблем. Есть такой миф о том, что израильская армия чудесная, волшебная, у которой все есть, она все умеет. Нет. В израильской армии, как и в любой армии, есть огромное количество, в том числе структурных и серьезных проблем. Но существует очень строгая дисциплина.

У нас только официальный орган, например, пресс-служба армии обороны Израиля, может говорить про армию и что с ней происходит. Любые проблемы израильской армии — это проблемы израильской армии и должны оставаться внутри. Нет никакого смысла выносить сор из избы. И тем более гражданским, западным СМИ.