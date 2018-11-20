Убийство журналиста Сергиенко: подозреваемый вышел из СИЗО под залог в 2 млн грн

Во вторник, 20 ноября, за подозреваемого в организации убийства журналиста Василия Сергиенко Вадима Мельника внесли залог в размере 2 млн грн.
Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции - начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин.
"За подозреваемого в организации пыток и убийства Василия Сергиенко Вадима Мельника, видимо, его бывшим "хозяином", уже внесен залог в 2 млн грн, - заявил он на своей странице в Facebook.
По словам Аброськина, прокуратура подала апелляцию на решение суда Черкасс об освобождении Мельника под залог. Решение по апелляционной жалобе будет принято до конца дня.
Напомним, что 16 ноября суд в Черкассах изменил меру пресечения для подозреваемых в организации и исполнении убийства журналиста Василия Сергиенко. Вадиму Мельнику, которого подозревают в организации похищения и убийства, назначили залог в 2 млн грн. Виктору Горбенко, исполнителю преступления - в 800 тыс. грн.
Журналиста, общественного деятеля Василия Сергиенко нашли убитым со следами насильственной смерти в Виграевському лесу 5 апреля в 2014 году. По версии следствия, 4 апреля 2014 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области Сергиенко похитили из дома и убили. На его теле обнаружили 17 колото-резаных ран туловища, резаные раны шеи.
Журнал НВ
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