Убийство журналиста Сергиенко: подозреваемый вышел из СИЗО под залог в 2 млн грн

Во вторник, 20 ноября, за подозреваемого в организации убийства журналиста Василия Сергиенко Вадима Мельника внесли залог в размере 2 млн грн.

Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции - начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин.

"За подозреваемого в организации пыток и убийства Василия Сергиенко Вадима Мельника, видимо, его бывшим "хозяином", уже внесен залог в 2 млн грн, - заявил он на своей странице в Facebook.

По словам Аброськина, прокуратура подала апелляцию на решение суда Черкасс об освобождении Мельника под залог. Решение по апелляционной жалобе будет принято до конца дня.

Напомним, что 16 ноября суд в Черкассах изменил меру пресечения для подозреваемых в организации и исполнении убийства журналиста Василия Сергиенко. Вадиму Мельнику, которого подозревают в организации похищения и убийства, назначили залог в 2 млн грн. Виктору Горбенко, исполнителю преступления - в 800 тыс. грн.

Журналиста, общественного деятеля Василия Сергиенко нашли убитым со следами насильственной смерти в Виграевському лесу 5 апреля в 2014 году. По версии следствия, 4 апреля 2014 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области Сергиенко похитили из дома и убили. На его теле обнаружили 17 колото-резаных ран туловища, резаные раны шеи.