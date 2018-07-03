Убийство возле ресторана в центре Киева: в полиции считают, что преступник был не один

В полиции считают, что у убийцы был сообщник, который помог ему сбежать

Глава полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что к убийству мужчины в Киеве возле ресторана на Большой Васильковской причастны как минимум два человека - сообщник убийцы был за рулем автомобиля.

"Мы можем говорить, что злоумышленников было, как минимум, двое, поскольку стрелок вышел из автомобиля, который с места происшествия скрылся", - заявил Крищенко, сообщается на сайте полиции.

По словам главы киевской полиции, правоохранители отрабатывают несколько версий преступления, одна из которых - убийство на заказ.

"Однако это будет понятно после установления личности потерпевшего, его связей, отработки способа его жизни", - добавил он.

Крищенко также сообщил, что у полиции есть приметы автомобиля, который использовал убийца, ориентирование передано всем патрулям.

Напомним, 3 июля в центре Киева возле ресторана на улице Большая Васильковская произошла стрельба, в результате которой мужчина 1988 года получил смертельные огнестрельные ранения.

Злоумышленник выстрелил из пистолета Макарова в мужчину, а когда он упал, сделал еще несколько выстрелов, после чего скрылся. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, где он впоследствии скончался.

Полиция разыскивает убийцу, введен оперативный план. Из показаний свидетелей установлено, что разыскиваемый - кавказской внешности, 30-35 лет, одет в черную куртку, при себе имеет огнестрельное оружие.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.