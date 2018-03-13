Убийство сотрудницы СИЗО в Одессе: обвиняемый заявил, что его заставил это сделать работник изолятора

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Имени "заказчика" обвиняемый не назвал

Обвиняемый в убийстве сотрудницы одесского СИЗО Алены Порошенко заявил, что пойти на это преступление его заставили.

Об этом Василий Чемериз сказал во время заседания в Малиновском суде Одессы, передает Думская.

Он утверждает, что какой-то сотрудник изолятора вместе с еще одним осужденным угрожали ему и его семье, давая указания по телефону.

По словам обвиняемого, целью этого была смена руководства СИЗО.

В то же время имени сотрудника изолятора, который якобы давал ему указания, Чемериз не назвал.

Ранее сообщалось, что в Одессе заключенный зверски убил сотрудницу СИЗО и расчленил ее тело, чтобы скрыть преступление.

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