Убийство сотрудника УГО в Киеве: подозреваемый сдался полиции Сегодня, 18:13 852 Цей матеріал також доступний українською Подозреваемый явился в полицию в сопровождении адвоката

В Печерское управление полиции Киева сдался мужчина, который в ходе конфликта убил сотрудника Управления государственной охраны Василия Хмелюка.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Отмечается, что это житель Киева 1982 года рождения. Он явился в полицию в сопровождении адвоката.

Ведутся следственные действия.

Ранее в Нацполиции сообщили, что установили личность мужчины, который во время драки на Печерске в Киеве убил сотрудника Управления госохраны.

По информации СМИ, подозреваемым может быть боксер Петр Очеретян, который является боксером и участвовал ранее в различных соревнованиях в весовой категории до 90 кг (тяжелый вес).

Напомним, на улице Саперное поле в Киеве между Хмелюком и неизвестным, выгуливавшим собак, произошла драка, во время которой сотрудник УГО получил смертельную травму.

По словам очевидцев, причиной происшествия стал "дорожный конфликт".