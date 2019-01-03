Убийство сотрудника УГО в Киеве: подозреваемый сдался полиции
В Печерское управление полиции Киева сдался мужчина, который в ходе конфликта убил сотрудника Управления государственной охраны Василия Хмелюка.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Отмечается, что это житель Киева 1982 года рождения. Он явился в полицию в сопровождении адвоката.
Ведутся следственные действия.
Ранее в Нацполиции сообщили, что установили личность мужчины, который во время драки на Печерске в Киеве убил сотрудника Управления госохраны.
По информации СМИ, подозреваемым может быть боксер Петр Очеретян, который является боксером и участвовал ранее в различных соревнованиях в весовой категории до 90 кг (тяжелый вес).
Напомним, на улице Саперное поле в Киеве между Хмелюком и неизвестным, выгуливавшим собак, произошла драка, во время которой сотрудник УГО получил смертельную травму.
По словам очевидцев, причиной происшествия стал "дорожный конфликт".