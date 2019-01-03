Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Олег Шама
Почему цифровое управление и Тимошенко несовместимы
Андрей Окара
Беларусь и аншлюс Австрии. История повторяется
Иван Яковина
Необычная история в Боливии
Илья Кенигштейн
Личный план на год

Убийство сотрудника УГО в Киеве: подозреваемый сдался полиции

Сегодня, 18:13
852
Цей матеріал також доступний українською

Подозреваемый явился в полицию в сопровождении адвоката

В Печерское управление полиции Киева сдался мужчина, который в ходе конфликта убил сотрудника Управления государственной охраны Василия Хмелюка.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Отмечается, что это житель Киева 1982 года рождения. Он явился в полицию в сопровождении адвоката.

Ведутся следственные действия.

Ранее в Нацполиции сообщили, что установили личность мужчины, который во время драки на Печерске в Киеве убил сотрудника Управления госохраны.

По информации СМИ, подозреваемым может быть боксер Петр Очеретян, который является боксером и участвовал ранее в различных соревнованиях в весовой категории до 90 кг (тяжелый вес).

Напомним, на улице Саперное поле в Киеве между Хмелюком и неизвестным, выгуливавшим собак, произошла драка, во время которой сотрудник УГО получил смертельную травму.

По словам очевидцев, причиной происшествия стал "дорожный конфликт".

Теги:   Убийство Национальная полиция Украины Киев

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

Сегодня, 18:14

article_img
Во Львовской области начинается "спецоперация" по защите детей от кори

Выбор редакции

STYLE/Искусство/Кино

Сегодня, 13:00

article_img
Что смотреть на каникулах. 15 мультфильмов для детей и взрослых
Украина/События

Вчера, 20:35

article_img
София спасенная. Как древнейший храм Украины едва не погиб от советских властей, спецслужб и времени
Техно/Авто

Сегодня, 07:02

article_img
С легким паром. Как часто нужно мыть авто зимой?

ТОП-3 мнений

Екатерина Горчинская - фото
Екатерина Горчинская
Клоун и кандидат в президенты
21631
Андерс Аслунд - фото
Андерс Аслунд
Тень Кремля
16345
Петр Порошенко - фото
Петр Порошенко
Держать штурвал
13980
Екатерина Горчинская - фото
Екатерина Горчинская
Клоун и кандидат в президенты
21631
Сергей Лещенко - фото
Сергей Лещенко
Плюс-минус пять
17192
Андерс Аслунд - фото
Андерс Аслунд
Тень Кремля
16345
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
43590
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Срочно пропустите. Что Россия заявила о Керченском проливе
22613
Екатерина Горчинская - фото
Екатерина Горчинская
Клоун и кандидат в президенты
21631