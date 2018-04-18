Убийство Шеремета: полиция объяснила, что мешает раскрытию громкого преступления

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Павла Шеремета взорвали в автомобиле 20 июля 2016 года. Полиция заявляет, что не может расследовать связи журналиста в РФ

Павла Шеремета взорвали в автомобиле 20 июля 2016 года. Полиция заявляет, что не может расследовать связи журналиста в РФ

Полицейские констатируют трудности в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета летом 2016 года на центре Киева.

В частности, следователям необходимо сотрудничать с Россией в рамках этого производства, для расследования связей убитого с гражданами, проживающими в этой стране.

Об этом в эфире Громадському радіо рассказал директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Андрей Шевченко.

"Главная сложность дела Шеремета - это хорошо организованное преступление и очень широкие контакты этого гражданина на территории страны-агрессора, которые пока не удается решить следственным путем", - рассказал он.

Украинские следователи уже сотрудничали с ФБР США в этом производстве. В частности, американские эксперты предоставили экспертно-консультативную помощь по техническим и взрыво-техническим исследованиям. Об их результатах не сообщается.

13 апреля заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко заявил, что у следствия пока нет, доказательной базы по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Смотрите также

Известный журналист и один из руководителей Украинской правды Павел Шеремет был убит в Киеве 20 июля 2016 года.

Полиция квалифицировала гибель журналиста как умышленное убийство. Приоритетной версией убийства Шеремета является его профессиональная деятельность.

В МВД Украины заявили, что наиболее вероятным является российский след в убийстве журналиста.

24 июля 2017 года Нацполиция засекретили все решения судов по делу об убийстве Шеремета из соображений безопасности.

В Едином реестре судебных решений изъяли из открытого доступа более 200 решений по делу об убийстве журналиста.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове