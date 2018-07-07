Убийство полицейского в Киеве: прокуратура объявила о подозрении задержанному

Подозреваемый убил полицейского из-за цепочки и мобильного телефона, говорят в прокуратуре

Прокуратура Киева объявила подозрение 48-летнему жителю Киево-Святошинского района Киевской области по факту умышленного убийства полицейского Дмитрия Глушака.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Facebook.

"Установлено, что в конце июня злоумышленник, который уже был неоднократно судим за тяжкие корыстные преступления, через сеть интернет нашел объявление потерпевшего о продаже золотой цепочки и договорился о встрече", - сообщили в прокуратуре.

Во время встречи, сев в автомобиль на заднее сиденье, задержанный дважды выстрелил в Глушака и ограбил его, забрав цепочку и мобильный телефон.

"Собранные в ходе досудебного следствия доказательства обоснованно подтверждают причастность задержанного к преступлению, а также свидетельствуют о тщательной подготовке к его совершению", - уточнили в прокуратуре.

Задержанному объявили подозрение за п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение смерти другому человеку из корыстных побуждений) и ч. 4 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, совмещенное с насилием) УК Украины.

Напомним, 5 июля в Шевченковском районе Киева в припаркованном автомобиле Hyundai обнаружили застреленным сотрудника Нацполиции. Орудием убийства, по данным полиции, был пистолет ТТ.

Позже выяснилось, что погибший - сотрудник уголовной полиции Дмитрий Глушак 1977 года рождения. Подозреваемого задержали 6 июля.