Убийство, неосторожность или "семейные разборки"? Что известно о взрыве гранаты в автомобиле в Киеве на Позняках

Поздно вечером 27 апреля на ул. Михаила Драгоманова, 44-А в автомобиле Chevrolet взорвалась граната. По данным СМИ, в результате этого взрыва погиб 45-летний журналист Виталий Кукса, еще один человек был тяжело ранен и сейчас находится в больнице.

НВ рассказывает все, что известно о трагедии.

Граната взорвалась, когда автомобиль ехал

О взрыве почти одновременно сообщили интернет-сообщество Киев Оперативный и полиция Киева.

Согласно обеим сообщениям, взрыв произошел во время движения авто. Сразу же стало известно, что в результате взрыва один человек погиб, а еще один получил тяжелые ранения и был госпитализирован.

Правоохранители заявили, что сообщение о взрыве поступило 27 апреля в 22:20.

После взрыва на место происшествия выехало руководство полиции Киева и Дарницкого района Киева, а также патрульные, взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы, врачи и спасатели.

Первым видео с места происшествия опубликовало интернет-сообщество Киев Оперативный. Комментатор на видео назвал несколько предварительных причин взрыва - якобы гранату в Chevrolet бросили из проезжающей рядом машины, о которой, тем не менее, ничего не известно. Еще одна озвученная им версия - граната якобы взорвалась в бардачке автомобиля.

Комментатор на видео также сказал, что пострадавшему от взрыва, который остался жив, оторвало руку (об этом он говорит несколько раз - ред.), а на заднем сиденье автомобиля находилась девушка, которая не пострадала, но уехала вместе с раненным мужчиной на машине скорой помощи. В то же время, отмечалось, что эта информация пока не подтверждена.

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям со слабыми нервами.

Комментатор говорит о пострадавшем и девушке на заднем сиденье, начиная с 12 минуты 53 секунды видео

Комментатор, снимавший видео для интернет-сообщества Киев Оперативный, также сообщил, что погибший сидел на пассажирском сиденье, а пострадавший - за рулем Chevrolet.

Согласно сообщению полиции, инцидент сразу же квалифицировали как умышленное убийство.

Одним из первых о взрыве сообщил также Информатор. "По словам очевидцев, гранату взорвал пассажир в салоне такси", - говорится, в частности, в сообщении издания.

Внимание! Видео не рекомендуются для просмотра людям со слабыми нервами.

Что сообщил о взрыве глава полиции Киева

Утром 28 апреля полиция Киева опубликовала обновленное сообщение о происшествии, которое озвучил глава полиции Киева Андрей Крищенко. Согласно этому сообщению, полиция работает над двумя версиями причины взрыва:

покушение на убийство, а именно, что кто-то забросил гранату в автомобиль, и она взорвалась;

неосторожное обращение с боеприпасом.

В полиции не стали уточнять характер травм раненного мужчины, отметив лишь, что эти травмы тяжелые, он перенес операцию и пообщаться с ним пока не удалось.

На видео, опубликованном правоохранителями, Крищенко также говорит, что лица, которые находились в автомобиле, киевляне и были между собой знакомы, но не упоминает, была ли в автомобиле девушка.

Глава полиции Киева добавил, что после взрыва к автомобилю никто не приближался и из него никто не выходил. Он отметил, что момент взрыва видели несколько свидетелей.

Крищенко также упомянул, что взрыв произошел через несколько секунд после того, как одно из лиц, находившихся в автомобиле во время взрыва, село в него и автомобиль начал движение.

Что узнали СМИ о погибшем и пострадавшем

Вечером 28 апреля ТСН со ссылкой на собственные источники сообщила, что погибшим в результате взрыва гранаты в автомобиле на Позняках оказался 45-летний журналист Виталий Кукса.

Отмечается, что Кукса был мобилизирован и служил в зоне АТО связистом. Он много писал на военные темы и служил начальником Управления по связям с общественностью и СМИ в Госспецсвязи.

ТСН утверждает, что на момент гибели Кукса не имел официального места работы.

Кроме того, сообщается, что пострадавший в результате взрыва - 24-летний Андрей Сероштан, который тоже не имеет официального места работы. Подтверждается информация интернет-сообщества Киев Оперативный о том, что пострадавший в результате взрыва был за рулем.

"Также источники сообщают, что граната разорвалась в руках у Куксы, а в машине нашли пусковой рычаг гранаты. Причиной событий стал семейный конфликт", - говорится в сообщении.

ТСН отмечает, что Сероштан - пасынок Куксы.

В сюжете упоминается сообщение народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука, который на своей странице в Facebook назвал взрыв в автомобиле в Дарницком районе "банальными семейными разборками".

"Отчим выяснял отношения с пасынком с помощью гранаты", - добавил нардеп.

О том, что погибший в результате взрыва - журналист Виталий Кукса, написал на своей странице в Facebook и главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Кто взял гранату в машину, и кто выдернул чеку, которая осталась в машине, пока установить наверняка нельзя. В машине находился второй человек, близкий Виталию человек, он получил ранения и выжил, дал показания о трагедии, граната взорвалась внутри и в руках, судя по характеру ранений... ", - говорится в его сообщении.

Бутусов упоминает, что у Куксы был конфликт с близким ему человеком, который находился вместе с ним в автомобиле, и что трагедию видели люди из автомобиля, который ехала за ними. По его словам, следствие рассматривает две версии - убийство и самоубийство.

В комментариях к сообщению Бутусов упоминает, что в автомобиле в момент взрыва было двое людей. Имя пострадавшего он не называет, но пишет, что он был родственником Куксы.