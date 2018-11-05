Убийство Гандзюк: власти должны действовать быстро, чтобы наказать виновных - Transparency International

В Transparency International призвали власти Украины как можно скорее наказать заказчиков нападения на Гандзюк

Международная правозащитная организация Transparency International, комментируя смерть активистки Екатерины Гандзюк, призвала власти Украины действовать быстро, чтобы привлечь виновных к ответственности.

В заявлении организации говорится, что украинское руководство должно принять решительные меры для урегулирования ситуации, а украинские международные партнерские организации и иностранные правительства требовать от украинской власти сосредоточить внимание на отсутствии прогресса в случаях нападения на активистов.

"Существует тревожная тенденция того, что гражданское общество запугивают и атакуют во всем мире, и Украина демонстрирует ужасный пример этого", - отметила глава Transparency International Делия Феррейра Рубио.

Несмотря на задержание подозреваемых в нападении на активистку, правоохранительные органы до сих пор не определили тех, кто приказал это сделать, отмечают в организации.

"Наша глобальная антикоррупционная сеть будет продолжать следить за расследованием нападений на активистов", - добавила Феррейра Рубио.

Напомним, 4 ноября стало известно о смерти сотрудницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк.

Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Чиновницу с ожогами госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.

Четырех подозреваемых (непосредственного исполнителя покушения, покупателя серной кислоты и двоих мужчин, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство) суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Пятого суд отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

4 ноября полиция переквалифицировала уголовное производство, в котором расследуется нападение на херсонская активистку, на статью Уголовного кодекса Умышленное убийство.