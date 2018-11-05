Убийство Гандзюк: власти должны действовать быстро, чтобы наказать виновных - Transparency International

Международная правозащитная организация Transparency International, комментируя смерть активистки Екатерины Гандзюк, призвала власти Украины действовать быстро, чтобы привлечь виновных к ответственности.
В заявлении организации говорится, что украинское руководство должно принять решительные меры для урегулирования ситуации, а украинские международные партнерские организации и иностранные правительства требовать от украинской власти сосредоточить внимание на отсутствии прогресса в случаях нападения на активистов.
"Существует тревожная тенденция того, что гражданское общество запугивают и атакуют во всем мире, и Украина демонстрирует ужасный пример этого", - отметила глава Transparency International Делия Феррейра Рубио.
Несмотря на задержание подозреваемых в нападении на активистку, правоохранительные органы до сих пор не определили тех, кто приказал это сделать, отмечают в организации.
"Наша глобальная антикоррупционная сеть будет продолжать следить за расследованием нападений на активистов", - добавила Феррейра Рубио.
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Напомним, 4 ноября стало известно о смерти сотрудницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк.
Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).
Чиновницу с ожогами госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.
Четырех подозреваемых (непосредственного исполнителя покушения, покупателя серной кислоты и двоих мужчин, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство) суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Пятого суд отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.
4 ноября полиция переквалифицировала уголовное производство, в котором расследуется нападение на херсонская активистку, на статью Уголовного кодекса Умышленное убийство.
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