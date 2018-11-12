12 ноября 2018, понедельник

Убийство Гандзюк: Паламарчук прокомментировал арест Павловского

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Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября
Фото: Сергей Мазур/Facebook

Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября

Народный депутат из БПП Николай Паламарчук заявил, что не имеет отношения к убийству херсонской активистки и сотрудницы горсовета Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я заявляю, что я, как никто другой, заинтересован в объективном и скорейшем расследовании совершенного преступления против Екатерины Гандзюк и установлении всех причастных к преступлению. Я заявлял и заявляю, что не имею никакого отношения ни к преступлению, ни к каким-либо событиям, связанным с Екатериной Гандзюк", - сказал он.

По словам депутата,  это расследование должно стать делом чести для правоохранителей, а его завершение положит конец упоминанию его имени в связи с трагическими событиями.

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Паламарчук отметил, что уволил своего внештатного помощника Павловского, как только узнал из СМИ о его возможной причастности к преступлению против Гандзюк.

Ранее херсонский суд постановил взять под стражу бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука (БПП) Игоря Павловского, который является одним из подозреваемых в организации убийства Екатерины Гандзюк

Напомним, нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля. Неизвестный облил девушку серной кислотой, в результате чего она получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Четырех подозреваемых (непосредственного исполнителя покушенияпокупателя серной кислоты и двоих мужчин, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство) суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Еще одного - отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Позже стало известно, что одним из фигурантов дела является помощник народного депутата от БПП Игорь Павловский.

Гандзюк скончалась от полученных ожогов 4 ноября.

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