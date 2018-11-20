Убийство Гандзюк: мэр Херсона назвал СБУ фамилию заказчика, которого подозревала активистка

Мэр Херсона Владимир Николаенко передал СБУ полученную раньше от активистки, сотрудницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк информацию об организаторах и заказчиках нападения на нее.

Об этом Николаенко сообщил во время заседания ВСК Верховной Рады для проведения расследования сведений о нападении на Гандзюк и других общественных активистов, сообщает Укринформ.

"Действительно, я с 2005 года знаком с Екатериной: у нас были дружеские отношения. Я не буду выражать свою позицию относительно того, кто мог это (нападение - ред.) совершить. Перед тем, как прийти к вам (на заседание ВСК - ред.), я был у следователя Службы безопасности Украины и дал информацию, которую Екатерина мне предоставила, и ее предположение относительно того, кто совершил это нападение", - сообщил Николаенко.

Мэр Херсона добавил, что в первый день после нападения, Гандзюк на вопрос о нападавших сказала, что это "русня", а на следующий день назвала конкретную фамилию человека, которого считала заказчиком преступления. По словам Николаенко, данную информацию он предоставил следователю СБУ.

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Николаенко отметил, что пока Гандзюк была жива, он никому эту фамилию не называл, потому что понимает, что она эту фамилию назвала в том числе и при встрече, когда навещал ее генеральный прокурор.

"Поэтому я считал, что эти показания давать некорректно без ее разрешения. Когда Кати не стало, я сегодня был в Службе безопасности и как свидетель назвал то, что она мне говорила, те подозрения, которые она мне озвучивала", - отметил мэр Херсона.

Николаенко уточнил, что термин "русня" касался людей, которые поджигали квартиры украинских активистов в Херсоне, среди которых было и жилье Гандзюк как человека, которым недовольны в "ДНР" и России.

"В перечне поджогов квартир была и Катина квартира, но они не смогли попасть в связи с тем, что там металлический тамбур закрывал квартиру. Поэтому, наверное, в продолжении этих нападений, поджога квартир Катя и решила, что русня", - сказал Николаенко.

Ранее херсонский суд постановил взять под стражу бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука (БПП) Игоря Павловского, который является одним из подозреваемых в организации убийства Екатерины Гандзюк

Напомним, нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля. Неизвестный облил девушку серной кислотой, в результате чего она получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Четырех подозреваемых (непосредственного исполнителя покушения, покупателя серной кислоты и двоих мужчин, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство) суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Еще одного - отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Гандзюк скончалась от полученных ожогов 4 ноября.