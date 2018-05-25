Убийство депутата в Черкассах произошло из-за конфликта со знакомым - прокуратура

Прокуратура Черкасской области сообщила о развитии событий и деталях убийства местного депутата Сергея Гуры в собственном офисе.
Так, мотивом резонансного убийства стал конфликт со знакомым. Убитый и 48-летний местный житель находились в офисе общественной организации Гуры по улице Крещатик. В ходе разговора 24 мая около 18 часов между ними вспыхнула ссора, в ходе которой знакомый чиновника сделал несколько выстрелов в потерпевшего и в дальнейшем забаррикадировался в этом помещении. Гура от огнестрельных ранений погиб.
Об этом говорится в сообщении областной прокуратуры.
В дальнейшем сотрудники батальона полиции особого назначения провели штурм помещения, во время которого злоумышленника задержали и отвезли в больницу с телесными повреждениями.
На месте событий правоохранители обнаружили тело Гуры. Также там нашли и изъяли боеприпасы, а полицейские нейтрализовали растяжку из гранат.
Полиция открыла дело по двум статьям Уголовного кодекса Украины: умышленное убийство (п.3 ч.2 ст.115) и захват заложников (ч.2 ст.147).
За совершенное злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.
Напомним, 24 мая в Черкассах вооруженный мужчина ворвался в офис в центре города и, угрожая гранатой, закрылся в кабинете и устроил стрельбу. Во время штурма помещения полиция обнаружила одного раненого и одного убитого.
В результате перестрелки был убит депутат областного совета от ВО Батькивщина, бывший заместитель городского головы Сергей Гура. По данным СМИ, нападающим оказался работник одного из предприятий Гуры по имени Николай Гончар.
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