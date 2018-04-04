Убийство "беркутовцев" на Майдане: что известно о деле Бубенчика

По словам Бубенчика, он открыл огонь из здания Консерватории, чтобы остановить расстрелы на Майдане

Дело участника Революции достоинства Ивана Бубенчика, которому 3 апреля было объявлено о подозрении в убийстве двух правоохранителей на Майдане зимой 2014 года, вызвало широкий резонанс в Украине.

В то время как прокуроры потребовали для него избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, генпрокурор Юрий Луценко 4 апреля заявил, что "считает неправильной квалификацию действий участника Революции достоинства" и принял решение заменить группу прокуроров по делу Бубенчика.

Кроме того, 3 апреля несколько народных депутатов от фракции Самопомич блокировали трибуну парламента, требуя вызвать в Верховную Раду руководителей ГПУ и МВД с разъяснениями по громкому делу. Спикер Рады Андрей Парубий обратился с соответствующим запросом к Луценко.

НВ собрало все, что известно об Иване Бубенчике и ходе расследования в отношении него.

Кто такой Иван Бубенчик

48-летний львовянин Бубенчик – бывший разведчик, прошедший школу военной разведки Десна. Несколько месяцев провел в Нагорном Карабахе во время конфликта между Арменией и Азербайджаном.

В 2013 году с первых дней протестов на Майдане приехал в Киев, где вместе с сыном провел три месяца, входил в состав 9-й сотни самообороны Майдана.

С началом конфликта на востоке Украины отправился добровольцем в АТО. Служил в батальоне Днепр-1, был ранен, обороняя Пески. Проходил лечение в Днепропетровском госпитале. С ноября 2015 года возглавил батальон Запад-2.

В общей сложности провел в зоне АТО около двух лет. Награжден орденами За мужество III степени и За оборону страны.

Имя Ивана Бубенчика стало широко известно после того, как зимой 2016-го года, во вторую годовщину расстрелов на Майдане, вышел документальный фильм Пленники (Бранці) с его участием.

В этой ленте режиссера Владимира Тихого Бубенчик рассказывает, что 20 февраля 2014 года решил открыть огонь по сотрудникам силовых структур, чтобы остановить расстрел безоружных людей на Майдане в дни самых трагических событий Революции достоинства.

По словам Бубенчика, в "беркутовцев" он стрелял из автомата Калашникова, принесённого на Майдан молодым парнем вместе с 75 патронами.

Безвыходность дала возможность использовать оружие против них, потому что они использовали его против нас

"Пришел парень, принес автомат в сумке, в которой носят теннисные ракетки. И сказал, что он его в руки взять не может. Нашел нас и спросил, кто может, - вспоминает Бубенчик в фильме Пленники. – Я просил его [оружие] у Бога, и понятное дело, что я его взял. А так как я подготовленный военный разведчик, который прошел школу, то я знаю, что с оружием делать".

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Бубенчик сделал несколько выстрелов из здания Консерватории по правоохранителям, располагавшимся у стелы Независимости, а затем – еще ряд выстрелов по ногам "беркутовцев" из-за щитов "майдановцев".

"Три месяца мы стояли без оружия, три месяца мы просили этого урода [экс-президента Виктора Януковича] покинуть нашу страну. Но он этого не слышал. Безвыходность дала возможность использовать оружие против них, потому что они использовали его против нас, - объясняет свои действия Бубенчик. – Они убивали свободу. Точно так же и мы имеем право с оружием защищать себя и свою свободу".

Расследование действий Бубенчика

Последние четыре года, с самого начала расследования расстрелов на Майдане, Иван Бубенчик проходил как свидетель в уголовном производстве об убийстве правоохранителей зимой 2014 года. После его признания в 2016 году в фильме Пленники прокуратура неоднократно вызывала Бубенчика на допросы, которые он, по его словам, регулярно посещал. Следователи также проводили обыск в доме "майдановца".

3 апреля Бубенчик был задержан на КПП Шегини на границе с Польшей и доставлен в Печерский суд Киева, где ему объявили о подозрении в убийстве двух правоохранителей, ранении еще одного, а также ношении огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения.

Два года после Майдана Иван Бубенчик провел в АТО / Скриншот фильма #BABYLON'13

Війна і мир

Активиста подозревают в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 348 Уголовного кодекса Украины), умышленном убийстве двух или более лиц (статья 115 УК) и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (статья 263 УК). В частности, статья 115 УК (Бубенчику инкриминируют подпункты 1 и 12 второй части этой статьи) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или же пожизненного лишения свободы.

"Когда мы хотели провести следственные действия, он сказал, что не считает необходимым приезжать, то есть уклонялся от исполнения процессуальных обязанностей. И поэтому не существует других механизмов привлечь его к следственным действиям, кроме принуждения", - пояснил принудительный привод в суд Бубенчика Алексей Донской, прокурор Департамента спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратури, в комментарии агентству УНИАН.

Когда я был на Востоке в 2014-2015 годах, у меня тоже было оружие и тоже был враг

В то же время 3 апреля Печерский райсуд Киев отложил избрание меры пресечения Бубенчику, прервав свое заседание на неопределённый срок. Адвокат Бубенчика попросил об отсрочке для ознакомления с материалами дела.

Сам активист Майдана считает абсурдным озвученное ему подозрение в убийстве. "Я уже не единожды озвучивал, что народ Украины кто-то должен защищать, я то и делал. Делал вынужденно, так как все остальные инструменты они у нас забрали, и я должен был защищать таким образом, которым защищал", - сказал Бубенчик в интервью изданию Insider.

"Когда я был на Востоке в 2014-2015 годах, у меня тоже было оружие и тоже был враг – и никто меня не спрашивает, что я там делал", - отмечает "майдановец".

Он также подчеркнул, что не планировал бежать из Украины и ехал в Польшу на короткий срок.

Возможна ли амнистия?

Иван Бубенчик может попасть под амнистию по делу о расстрелах правоохранителей во время Революции достоинства по сроку давности. Об этом в эфире Радио НВ сообщил начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Бубенчик считает абсурдным озвученное ему подозрение в убийстве / Фото 86 prokat

С другой стороны, в этом законе об освобождении от криминальной ответственности участников массовых протестов зимы 2013-2014 годов есть четкий перечень статей, преследование по которым запрещено. Однако в этот перечень убийство не входит, подчеркнула в комментарии Радио НВ юрист-криминолог Анна Маляр. Следствие должно проводиться, даже если убийство произошло в период с 21 ноября 2013 по 22 февраля 2014 года.

"В целом как юрист, если говорить о событиях Революции достоинства, я и тогда, и сейчас высказывала позицию, что со стороны "майдановцев" совершались преступления в состоянии необходимой обороны. Это была общая оценка всех событий, но в каждой ситуации необходимо разбираться отдельно", - подчеркивает Маляр.

По ее словам, необходимо четко прояснить две вещи: действительно ли Иван Бубенчик стрелял 20 февраля 2014 года в "беркутовцев" из присвоенного оружия и при каких обстоятельствах произошли убийства.

В то же время в прокуратуре напоминают, что Бубенчику еще не выдвинули официальное обвинение, а лишь озвучили подозрение.

"Есть конкретные действия, есть основания утверждать, что он их совершил, - заявил Донской агентству УНИАН. – А уже во время следствия будет выясняться, были ли обстоятельства, которые исключают вину данного лица, или же их не было; по кому именно он стрелял и представляли ли опасность эти лица".