Убийство Бабченко: СМИ рассказали об обстановке возле дома журналиста

Утром 30 мая возле дома, где был убит журналист Аркадий Бабченко, остаются несколько правоохранителей, сообщает корреспондент телеканала 112 Украина.

Отмечается, что они проверяют автомобили и просят видео с регистраторов.

Также правоохранители останавливают автомобили на улице, которая находится рядом с домом, проверяют документы, спрашивают, присутствовали ли водители, когда произошло убийство.

В дом заходили участковые, которые проводят проверку, опрашивали соседей.

Накануне правоохранители обыскали весь подъезд и мусорный бак рядом с домом.

Напомним, 29 мая в Киеве неизвестный застрелил российского журналиста Аркадия Бабченко. Убийца сделал несколько выстрелов в спину на пороге его квартиры.

Следственный комитет Российской Федерации начал расследование убийства.

Также ОБСЕ призвала украинские правоохранительные органы немедленно расследовать преступление.

Глава СБУ Василий Грицак пообещал днем 30 мая обнародовать детали преступления.

В полиции сообщили, что очевидная версия убийства - это профессиональная деятельность журналиста.

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Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а потом в Украину.