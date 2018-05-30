Убийство Бабченко: полиция проводит дополнительный осмотр места преступления

Для проведения дополнительного осмотра места преступления привлечены две следственно-оперативные группы

Две следственно-оперативные группы выехали на место убийства журналиста Аркадия Бабченко для проведения дополнительного осмотра.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, правоохранители осматривают место преступления и вещи погибшего.

По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, по делу об убийстве Бабченко будет проведен ряд экспертиз, в частности, судебно-медицинская и баллистическая.

Напомним, 29 мая в Киеве неизвестный застрелил российского журналиста Аркадия Бабченко. Убийца сделал несколько выстрелов в спину на пороге его квартиры.

Следственный комитет Российской Федерации начал расследование убийства.

Также ОБСЕ призвала украинские правоохранительные органы немедленно расследовать преступление.

Глава СБУ Василий Грицак пообещал днем 30 мая обнародовать детали преступления.

В полиции сообщили, что очевидна версия убийства - это профессиональная деятельность журналиста.

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Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко оставил Россию и переехал сначала в Чехию, а затем в Украину.