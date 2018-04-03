Убийства на Майдане: cуд перенес избрание меры пресечения активисту Бубенчику

Рассмотрение меры пресечения активисту Евромайдана Ивану Бубенчику, которого подозревают в убийстве двух силовиков в феврале 2014 года, перенесено из-за отвода судьи Печерского районного суда Киева.

Следующее судебное заседание состоится в среду, 4 апреля, передает Радио Свобода.

Сторона обвинения настаивает на аресте Бубенчика. В то же время народные депутаты Владимир Парасюк, Егор Соболев, Семен Семенченко хотят взять подозреваемого на поруки.

Напомним, что 3 апреля был задержан и объявлено подозрение активисту Евромайдана Ивану Бубенчику.

Следствие подозревает участника Революции Достоинства в убийстве сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего внутренних войск и покушении на убийство военнослужащего на Майдане Незалежности в Киеве 20 февраля 2014 года. Ему также вменяют незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия и боевых припасов.

Иван Бубенчик публично заявлял, что 20 февраля 2014 года на Майдане Незалежности стрелял в силовиков.