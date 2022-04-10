Убежать от войны в Украине пытались 2,2 тысячи военнообязанных мужчин, некоторые погибли — ГПСУ 10 апреля, 16:28 Цей матеріал також доступний українською Большинство нарушителей пытаются преодолеть границу вне пунктов пропуска (Фото:ГПСУ via Facebook)

С начала полномасштабного вторжения России на границе задержали около 2,2 тысячи военнообязанных мужчин.

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Об этом сообщила в Facebook Госпогранслужба Украины.

По информации пограничников, часть из мужчин, с надеждой обойти ограничения на выезд за границу, стали жертвами мошенников. Последние через анонимные каналы предлагают незаконные услуги, за которые берут деньги, и исчезают.

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Также некоторые пытаются подкупить пограничников. Есть и те, кто использует поддельные документы, в которых приписывают себе или детям инвалидность, называют умершими живых жен или дописывают количество детей.

«Большинство нарушителей пытаются преодолеть границу вне пунктов пропуска с помощью проводников. Последние, как показывает опыт, не очень обеспокоены безопасностью своих „подопечных“. На днях правоохранители задержали перевозчика — гражданина Молдовы, который на маленькой двухместной лодке переплыл Днестр, чтобы забрать из Украины четырех мужчин», — указывают в ГПСУ.

Случалось, что правоохранители обнаруживали тела мужчин на берегах пограничных водоемов. Также нарушителями оказались мужчины, ставшие жертвами непогоды в Карпатах.

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