Заберите своих - отдайте наших. Киевляне пришли к консульству РФ требовать обмена узниками

У консульства России в Киеве в пятницу, 22 июня, состоялась акция Заберите своих - отдайте наших. Активисты призвали обменять задержанных в Украине российских граждан на украинских политзаключенных в России, сообщает Радио Свобода.
Представители Медийной инициативы за права человека зачитали имена 19 россиян, задержанных в Украине, которых можно было бы обменять.
"В России их имена не знают и судьбой этих людей почти не интересуются", - заявила координатор организации Мария Томак.
Активисты оставили под консульством фигуру "ватника", которая символизирует задержанного в Украине россиянина, и передали вместе с ней обращение к президенту России Владимиру Путину с призывом об обмене.
Никто из представителей российского консульства к активистам не вышел.
Организаторы события сообщили о том, что в ближайшее время подобная акция пройдет в Берлине.
Сейчас в России и на территории оккупированного Крыма незаконно удерживают около 70 украинцев. Среди них - режиссер Олег Сенцов и активист Владимир Балух, которые держат многодневные голодовки.
Представители международного сообщества, официальные учреждения западных стран, известные политики, культурные и общественные деятели неоднократно обращались к России с требованием освободить Сенцова, Балуха и остальных украинских политзаключенных.
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