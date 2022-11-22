Оккупанты украли из Херсонской области 17 автомобилей скорой помощи 22 ноября, 04:21 Машины скорой помощи (Фото:Скриншот с видео)

Оккупанты украли из медучреждений Херсонской области 17 автомобилей скорой помощи, отступая с правого берега. Было разрушено 23 медучреждения, в том числе 15 амбулаторий.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Алексей Яременко во время национального телемарафона.



Он отметил, что всего в Херсонской области было разрушено 23 медучреждения, в том числе 15 амбулаторий. Кроме того, были угнаны и автомобили.

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"Россияне украли как минимум 17 автомобилей скорой помощи, когда убегали", - заявил он.

Сейчас в Херсонскую область уже доставлены восемь новых автомобилей скорой помощи, закупленных Минздравом, а в ближайшие дни туда направят еще один автомобиль, который передали как гуманитарную помощь.