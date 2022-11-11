«С любовью из России». Убегая с юга, оккупанты оставляют мины-ловушки — фото

11 ноября, 14:16
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Россияне оставляют мины с надписями «с любовью из россии» (Фото:Генштаб via Facebook)

Россияне оставляют мины с надписями «с любовью из россии» (Фото:Генштаб via Facebook)

Российские войска, убегая с юга Украины, оставляют большое количество мин-ловушек.

Об этом сообщает Генштаб в Facebook.

«Циничность зашкаливает — это видно по надписям на взрывчатке — „от чистого сердца“, „с любовью из России“… Захватчикам абсолютно безразлично, что в дома, которые они заминировали, будут возвращаться мирные украинцы, часто с детьми», — говорится в сообщении.

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В Генштабе отметили, что украинские саперы хорошо знают свое дело и неустанно обезвреживают смертельно опасные «сюрпризы» российских террористов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02vWaZ41tuVpzuc2xqfD8WJZYBZU7dmimdNcGUXU4DEG5Su1hjXZRdyAkukezwrhDFl&show_text=true&width=500

На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении, в том числе Снигиревку, Брускинское, Борозенское и Киселевку в около 15 километрах от Херсона.

https://www.youtube.com/embed/mPdZzyFe9v0

При этом деоккупация продолжается и останавливаться ВСУ не собираются.

В связи с успешными контрнаступательными действиями украинской армии минобороны РФ было вынуждено объявить об отступлении своей группировки в Херсонской области на левый берег Днепра.

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Такое решение вызвало резкое недовольство среди россиян, разочаровшихся в руководстве страны, которое привело к столь позорному итогу.

При этом противник также несет огромные потери в районе Сватово, в связи с чем на границу с Украиной начали съезжаться десятки жен и матерей мобилизованны россиян, которые требуют вернуть выживших домой.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Херсонская область Юг Украины Война России против Украины Генштаб ВСУ

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