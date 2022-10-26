Секретные документы убийц. Убегая из Балаклеи, оккупанты жаловались на нехватку боеприпасов и очень боялись HIMARS — Reuters 26 октября, 19:16 Уничтоженная фотозона с надписью «Балаклия» (Фото:НВ)

Российские войска во время бегства из города Балаклея в Харьковской области оставили в своем командном пункте тысячи внутренних документов. Часть из них сожгли, но большинство не успели.

Эти документы проанализировали журналисты Reuters.

Они свидетельствуют, что за несколько недель до начала контрнаступления украинской армии россияне активно пытались бороться с тем, что за ними следят. Их техника для радиоэлектронной борьбы постоянно ломалась. Также по командным пунктам начали прилетать ракеты из РСЗО HIMARS, что очень сильно ударило по моральному состоянию оккупантов.

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В целом, в Балаклее и окрестностях действовал 11 армейский корпус, входящий в состав Балтийского флота России. Группировкой под названием Балаклея руководил полковник Иван Попов. Он участвовал в войнах в Чечне и Грузии. Его жена подтвердила, что Попов руководил войсками на востоке Украины, во время бегства из Балаклеи он получил ранения и находился в госпитале, а затем его повысили до генерала.

Комендантом в городе был мужчина с позывным Гранит. Он курировал по меньшей мере одну пыточную, где гражданских избивали и пытали электрическим током.

В конце августа моральное состояние в войсках РФ было крайне плохим: они несли серьезные потери, были деморализованы, часть отказывалась воевать. В некоторых подразделениях было всего 20% личного состава от требуемого.

Кроме российских военных, также вокруг Балаклеи были и мобилизованные из оккупированного Донбасса. По сравнению с россиянами их зарплата была значительно меньше, а экипировка хуже. Одному из них ранило пальцы на руке после того, как взорвалась его винтовка Мосина, созданная еще в 1891 году.

В документах также нашли описание боя в середине июля за село Граково близ Балаклеи. Украинские силы пошли в атаку и вынудили россиян отступить. Но командующий российскими войсками приказал не отдавать деревню, и поэтому россияне отправили подкрепление. В конце концов, они смогли отбить утраченные позиции, но потеряли по меньшей мере один танк, два БТР и другую технику, 39 оккупантов получили ранения, семеро погибли, а 21 пропал без вести.

Также примерно в тот же период украинские войска нанесли удар из HIMARS по базе россиян, в результате которого погибли 12 оккупантов. К концу июля российские войска уже были убеждены, что Украина планирует наступление на этом направлении. Поэтому оккупанты решили усилить свои подразделения на этом направлении, но к концу августа все равно смогли набрать лишь 71% от необходимого количества солдат.

В начале сентября ВСУ начали контрнаступление в Харьковской области. Украинским войскам удалось освободить 421 населенный пункт, в том числе Изюм и Балаклею.