«Полягут от своего же оружия!» ВСУ показали трофеи, которые оставили оккупанты, убегая со своих позиций
Трофеи ВСУ (Фото:128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада/Telegram)
Украинские военные показали, сколько российского вооружения им удалось захватить после того, как оккупанты покидали свои позиции.
Об этом сообщила 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада в Telegram.
Украинские защитники обнародовали список оружия, оставленного оккупантами. А именно:
- переносной зенитно-ракетный комплекс Игла;
- ПТРК Корнет;
- РПГ-30 Крюк;
- РМГ Занос — ручной многоцелевой гранатомет;
- РШГ-2 Аглень-2 — реактивная штурмовая граната;
- РШГ-1 Таволга-1.
Отмечается, что теперь это вооружение будет помогать воинам 128-й бригады.
Между тем ВСУ продолжают свое контрнаступление, которое началось 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.
В субботу, 10 сентября, в соцсетях появилось видео вхождения украинских войск в ранее оккупированный РФ Купянск Харьковской области.
Также 10 сентября украинские военные вошли в Изюм Харьковской области и уже делятся первыми видео.
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