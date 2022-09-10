«Полягут от своего же оружия!» ВСУ показали трофеи, которые оставили оккупанты, убегая со своих позиций 10 сентября, 18:57 Трофеи ВСУ (Фото:128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада/Telegram)

Украинские военные показали, сколько российского вооружения им удалось захватить после того, как оккупанты покидали свои позиции.

Об этом сообщила 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада в Telegram.

Украинские защитники обнародовали список оружия, оставленного оккупантами. А именно:

переносной зенитно-ракетный комплекс Игла;

ПТРК Корнет;

РПГ-30 Крюк;

РМГ Занос — ручной многоцелевой гранатомет;

РШГ-2 Аглень-2 — реактивная штурмовая граната;

РШГ-1 Таволга-1.



Видео дня

Отмечается, что теперь это вооружение будет помогать воинам 128-й бригады.

Между тем ВСУ продолжают свое контрнаступление, которое началось 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

В субботу, 10 сентября, в соцсетях появилось видео вхождения украинских войск в ранее оккупированный РФ Купянск Харьковской области.

Также 10 сентября украинские военные вошли в Изюм Харьковской области и уже делятся первыми видео.

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