Убегал и стрелял в полицейских: в Ровенской области поймали вооруженного рецидивиста
В Ровенской области задержали вооруженного мужчину, который, убегая от полицейских, пытался стрелять в них.
Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.
Система видеонаблюдения Безопасный город зафиксировала в Ровно авто, которое находилось в розыске. Ориентировку передали патрульной полиции и группы реагирования, начали преследовать транспортное средство.
На требование полиции остановиться водитель лишь прибавил скорость. Патрульные пытались остановить нарушителя, однако тот протаранил два служебных Toyota Prius и продолжил бегство.
Приехав в лесополосу возле села Александрия, водитель покинул автомобиль и начал убегать. Когда полицейским все же удалось приблизиться к мужчине, тот достал оружие и пытался выстрелить в сторону полицейских. Однако, вероятно, пистолет дал осечку. Полицейские провели предупредительные выстрелы вверх, после чего злоумышленник сдался.
Задержанным оказался 35-летний житель Александрии, ранее судимый за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.