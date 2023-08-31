Медицинские, коммунальные, налоговые. Какие льготы получают участники боевых действий в Украине и как их оформить 31 августа, 13:33 УБД — какие льготы гарантирует государство участникам боевых действий и порядок получения (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Государство обязалось выполнять соцгарантии в отношении участников боевых действий и их семей. Законодательство предусматривает льготы сразу в нескольких сферах для защитников Украины и их семей.

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. Десятки тысяч мужчин и женщин вступили в Силы Обороны и получили или получают статус участника боевых действий. В Украине законодательство предусматривает, что государство гарантирует военным соцгарантии и льготы. Первые соцгарантии, на которые имеет право военный — это те, что существуют за статус УБД.

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В Украине предусмотрено, что за статус УБД льготы имеют как сами военные, так и члены их семей. Эти льготы распространяются на сферы медицинской помощи, коммунальные услуги, проезд и транспорт, льготы на налоги и некоторая социальная помощь.

Льготы УБД — как получить

Для получения льгот лица со статусом участника боевых действий должны обратиться в органы Пенсионного фонда Украины, независимо от места их регистрации. Заявления, которые необходимо предоставить:

заявление о внесении лица в ЕГАРП ( Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы);

Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы); заявление об установлении льготы.

Куда можно подавать заявления о льготах УБД:

в любой сервисный центр Пенсионного фонда по Украине (перечень действующих сервисных центров);

отправить по почте;

через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

через приложение Дія ( при наличии Дія. Підпис).

УБД льготы — список

В Украине льготы участникам боевых действий, военным с инвалидностью, ветеранам боевых действий гарантирует Закон Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты. Участникам боевых действий предусмотрены следующие льготы:

Медицинские льготы

бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;

первоочередное бесплатное зубопротезирование ( за исключением протезирования из драгоценных металлов);

за исключением протезирования из драгоценных металлов); бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением или получение компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения. Порядок предоставления путевок, размер и порядок выплаты компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения определяются Кабинетом Министров Украины;

пользование при выходе на пенсию ( независимо от времени выхода на пенсию) или изменении места работы поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы;

независимо от времени выхода на пенсию) или изменении места работы поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы; ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов;

первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация;

Льготы на коммунальные услуги

75-процентная скидка платы за пользование жильем ( квартирная плата) в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством ( 21 кв. метр общей площади жилья на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении ( доме) и имеющее право на скидку платы, и дополнительно 10,5 кв. метра на семью);

квартирная плата) в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством 21 кв. метр общей площади жилья на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении доме) и имеющее право на скидку платы, и дополнительно 10,5 кв. метра на семью); 75-процентная скидка платы за пользование коммунальными услугами ( газом, электроэнергией и другими услугами) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления.

Площадь жилья, на которую предоставляется скидка, при расчетах платы за отопление составляет 21 кв. метр отапливаемой площади на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку платы, и дополнительно 10,5 кв. метра на семью.

для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц, предоставляется 75-процентная скидка за пользование газом для отопления жилья на двойной размер нормативной отапливаемой площади ( 42 кв. метра на каждое лицо, имеющее право на скидку платы, и 21 кв. метр на семью);

42 кв. метра на каждое лицо, имеющее право на скидку платы, и 21 кв. метр на семью); первоочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и первоочередное отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт жилых домов и квартир этих лиц и обеспечение их топливом;

участники боевых действий, получившие ранение, контузию или увечье во время участия в боевых действиях или при исполнении обязанностей военной службы, обеспечиваются жилой площадью, в том числе за счет жилой площади, передаваемой министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, предприятиями, учреждениями и организациями в распоряжение местных советов и государственных администраций, — в течение двух лет со дня постановки на квартирный учет;

получение займа на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных построек, присоединение их к инженерным сетям, коммуникациям, а также займа на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков с погашением его в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства. Указанные займы предоставляются в порядке, который определяется Кабинетом Министров Украины;

первоочередное право на вступление в жилищно-строительные ( жилищные) кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок для транспортных средств и их техническое обслуживание, в садоводческие общества, на приобретение материалов для индивидуального строительства и садовых домов;

жилищные) кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок для транспортных средств и их техническое обслуживание, в садоводческие общества, на приобретение материалов для индивидуального строительства и садовых домов; внеочередное пользование всеми услугами связи и внеочередное установление на льготных условиях квартирных телефонов ( оплата в размере 20 процентов от тарифов стоимости основных и 50 процентов — дополнительных работ). Абонементная плата за пользование телефоном устанавливается в размере 50 процентов от утвержденных тарифов;

Социальные и налоговые льготы

выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов средней заработной платы независимо от стажа работы;

использование очередного ежегодного отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в год;

преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда и на трудоустройство в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации;

льготы с уплаты налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет в соответствии с налоговым и таможенным законодательством;

первоочередное обслуживание предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, междугородного транспорта;

внеочередное обслуживание заведениями и учреждениями, предоставляющими социальные услуги по уходу. В случае невозможности осуществления такого обслуживания учреждениями социальной защиты населения возмещаются расходы, связанные с уходом за этим ветераном войны, в порядке и размерах, установленных действующим законодательством;

участникам боевых действий на территории других государств предоставляется преимущественное право на поступление в учреждения высшего, профессионального предвысшего образования, право на внеконкурсное поступление в учреждения профессионального ( профессионально-технического) образования и на курсы для получения соответствующих профессий.

Государство обеспечивает участникам боевых действий и их детям, в том числе детям, которые учатся на дневной форме обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, — до окончания такими детьми учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет, государственную целевую поддержку для получения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Такие льготы для получения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования предоставляются в виде:

полной или частичной оплаты обучения за счет средств государственного и местных бюджетов;

льготных долгосрочных кредитов для получения образования;

социальной стипендии;

бесплатного обеспечения учебниками;

бесплатного доступа к сети Интернет, систем баз данных в учебных заведениях;

бесплатного проживания в общежитии;

других мероприятий, утвержденных Кабинетом Министров Украины.

Порядок и условия предоставления государственной целевой поддержки для получения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования указанным категориям граждан определяются Кабинетом Министров Украины.

Льготы на проезд

75-процентная скидка стоимости топлива, в том числе жидкого, в пределах норм, установленных для продажи населению, для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;

бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов, в том числе внутрирайонных, внутри- и межобластных независимо от расстояния и места проживания при наличии удостоверения установленного образца, а в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда — также электронного билета, который выдается на бесплатной основе;

бесплатный проезд один раз в два года ( туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом, независимо от наличия железнодорожного сообщения, или проезд один раз в год ( туда и обратно) указанными видами транспорта с 50-процентной скидкой;

Какие льготы могут получить УБД дополнительно

В Верховной Раде на рассмотрении законопроект № 9357 от 06.06.2023, в котором предлагают значительно расширить социальные гарантии для украинских защитников и их родных. Указанные категории военных и члены их семей, указанные в законе получают четыре вида дополнительных льгот в Украине. Соответствующие изменения вносятся также в законы, регулирующие каждую из этих сфер:

бесплатные медицинские услуги в учреждениях здравоохранения и реабилитационных учреждениях ( частной или смешанной формы собственности или у ФЛП);

частной или смешанной формы собственности или у ФЛП); бесплатное зачисление и обучение их детей в частных и корпоративных учреждениях дошкольного образования;

бесплатное зачисление и обучение их детей в частных и корпоративных учреждениях общего среднего образования;

бесплатное зачисление и обучение их детей в частных заведениях внешкольного образования.

Частные учреждения здравоохранения предоставляют услуги указанным категориям военных и их семей за свой счет в соответствии с законом. При этом это может быть не реже каждого двадцатого случая предоставления соответствующей услуги по каждому виду медицинской услуги при условии наличия таких пациентов.

Порядок предоставления и виды таких медицинских услуг определяется центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения.

Учреждения дошкольного, школьного и внешкольного образования должны предоставлять услуги как минимум одному ученику в каждую группу из числа детей лиц, имеющих статус участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, участника войны, а также детей погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитниц Украины, и дети которых имеют право на бесплатное зачисление.