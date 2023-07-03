Помощь УБД: как будут работать «ветеранские окна» в ЦПАУ 3 июля, 10:53 В ЦПАУ будут открывать специализированные окна для ветеранов (Фото:tvoemisto.tv)

Для обслуживания ветеранов в ЦПАУ будут открываться так называемые «ветеранские окна». Там специалисты будут консультировать исключительно участников боевых действий (УБД) относительно их прав и льгот, а также того, куда и как обращаться за решением социальных вопросов.

Об этом рассказала министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

Первые «ветеранские окна» работают в Кривом Роге

«Мы должны сделать таким образом, чтобы ветеран, куда бы он ни вернулся с фронта, получил соответствующий перечень инструментов для развития. И также получил «точки входа» — то есть, чтобы он знал, куда ему обратиться, где ему окажут поддержку. И для этого мы сделали несколько шагов. Один из них — мы подписали меморандум со Всеукраинской ассоциацией ЦПАУ и сейчас открываем «ветеранские окна», — отметила министр.

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Первые пять «ветеранских окон» заработали в Кривом Роге. В них, по словам Юлии Лапутиной, будут обслуживать участников боевых действий всех категорий. Со временем такие окна должны заработать по всей Украине.

«Мы обучаем персонал относительно того, какими услугами может воспользоваться ветеран, куда ему обращаться. Ведь услуги бывают центрального уровня, областного и уровня района и громады. Иногда самостоятельно громады принимают решение предоставлять услуги ветеранам и они должны об этом знать. И для этого существуют эти «ветеранские окна», — сказала Юлия Лапутина.

Новые услуги для участников боевых действий в ЦПАУ

«Отныне участники боевых действий, их семьи, люди с инвалидностью вследствие войны, а также родственники погибших защитников и защитниц смогут обратиться в ЦПАУ в своем населенном пункте и получить еще больше необходимых админуслуг», — сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Услуги, которые отныне доступны участникам боевых действий в ЦПАУ:

— официально установить свой статус;

— получить или заменить удостоверение;

— получить выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны;

— продлить действие документов;

— получить денежную помощь или компенсацию.

Ранее, добавляют в Минцифры, чтобы получить эти услуги, приходилось обращаться в разные госучреждения. Теперь все сервисы будут доступны в одном месте.