Документы и особенности. Как подаваться на статус УБД новой категории военных, добавленной в 2023 году 16 июля, 10:39 Статус участника боевых действий в Украине: какие документы и основания и кто оформляет УБД новым категориям украинцев, добавленных законом (Фото:Радио Свободная Европа/Радио Свобода/Сергей Нужненко через REUTERS)

Правительство ввело порядок получения статуса УБД для добровольцев, которые вместе с Силами обороны защищают Украину. Рассказываем, какие документы и какой алгоритм действий для получения статуса УБД новой категории украинцев, которые имеют на него право.

В Украине 11 июля 2023 года расширили лиц, имеющих право на статус УБД. Изменения касаются некоторых категорий добровольцев и людей, которые осуществляли действия по защите государства после начала полномасштабного вторжения России с 24 февраля 2022 года.

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С начала вторжения в Порядок предоставления статуса УБД вносились изменения, которые облегчили военным его получение. Теперь, кроме новой категории, есть инструкции, как им получить УБД.

Правительство внесло изменения в Порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий, предоставив возможность получить его добровольцам, а также четко указав список документов, который нужен для подтверждения статуса участника боевых действий.

Документы для получения УБД добровольцами

Законом предусмотрено, что документом, подтверждающим участие в боевых действиях является справка от командира воинской части или подразделений, с которыми взаимодействовали добровольцы о непосредственном участии в мероприятиях по обеспечению обороны Украины, защите безопасности населения и интересов государства из-за вторжения РФ.

В случае отсутствия указанной справки основанием для предоставления статуса участника боевых действий лицам этого Порядка, является:

свидетельство (заявление) не менее трех свидетелей (одним из которых является командир подразделения, в зоне ответственности которого находилось лицо или добровольческое формирование, в составе которого лицо принимало участие в осуществлении соответствующих мероприятий) о периоде непосредственного участия в осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, находясь непосредственно в районах осуществления указанных мероприятий;

лицам, получившим ранения, контузию, увечье, что сделало невозможным дальнейшее выполнение ими соответствующих задач (кроме случаев неосторожного обращения с оружием, самокалечения);

видетельство (заявление) не менее двух свидетелей, участвовавших в осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, находясь непосредственно в районах осуществления указанных мероприятий, о периоде непосредственного участия упомянутых лиц, в таких мероприятиях, а также медицинские документы, подтверждающие получение лицом ранения, контузии, увечья во время непосредственного участия в осуществлении таких мероприятий.

Свидетельства могут давать лица, которые получить статус УБД и/или статус лица с инвалидностью вследствие войны и которые имеют документальное подтверждение своего участия в осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, за период, за который они свидетельствуют.

Подпись на этом свидетельстве/заявлении должна быть нотариально заверена.

К периоду непосредственного участия добровольца в осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, включается период, подтвержденный всеми свидетелями.

Для подачи документов на УБД таким добровольцам необходимо получить пакет документов, предусмотренный законом:

справка о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины;

документ или документы, подтверждающие участие лица в мероприятиях — свидетельства очевидцев УБД за весь указанный период;

если есть — другие документы, содержащие доказательства и подтверждающие факт выполнения лицом лично или в составе воинской части (органа, подразделения), учреждения и заведения боевых (служебных) задач;

если есть — материалы специальных (служебных) расследований по факту попадания в плен или в заложники — для лиц, находившихся в плену или в заложниках;

согласие на сбор и обработку персональных данных;

две цветные фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге, изображение лица должно занимать 65−70% фотографии.

Документы для рассмотрения статуса УБД добровольцами комиссиям должны подавать лица самостоятельно или командиры этих добровольческих формирований.

Статус УБД для добровольцев — какие документы можно приложить

Если есть возможность, или такие документы существуют, они могут добавлять документы, подтверждающие участие лица в боевых действиях.

Что может подтвердить участие лица в боевых действиях:

выдержки (копии) боевых донесений;

выдержки (копии) из журналов боевых действий ( оперативных задач, ведения оперативной обстановки);

оперативных задач, ведения оперативной обстановки); выдержки (копии) из вахтенных журналов;

копии полетных листов; копии материалов специальных (служебных) расследований по фактам получения ранений, контузий, увечий;

Что может подтвердить факт выполнения боевых задач:

копии рапортов командиров подразделений (групп), экипажей кораблей (катеров, судов обеспечения, самолетов, вертолетов) о выполнении боевых (служебных) задач (уничтожение, захват техники или живой силы противника);

выдержки из приказов Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, командиров (начальников) органов военного управления, воинских частей (органов, подразделений), учреждений и заведений, Командующего объединенных сил, командующих группировок войск, командиров оперативно-тактических группировок о прибытии (выбытии) в (из) районов выполнения боевых (служебных) задач;

выдержки из приказов (по строевой части) командиров (начальников) органов военного управления, воинских частей (органов, подразделений), учреждений и заведений группировок о прибытии (выбытии) в (из) районов выполнения боевых (служебных) задач;

документы о направлении в командировку в (из) районов выполнения боевых (служебных) задач и другие.