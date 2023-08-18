Потеряно или уничтожено. Как восстановить удостоверение УБД во время войны в 2023 году 18 августа, 14:49 Потеря удостоверения УБД: порядок действий для восстановления удостоверения в Украине (Фото:senivpetro/freepik)

В Украине расширили категории защитников, которые имеют право на статус УБД и увеличили перечень документов для этого. Однако бывают ситуации, когда удостоверение УБД могут уничтожить во время войны или его могут украсть, или оно может потеряться. Юристы объяснили порядок действий в случае потери удостоверения УБД.

Потеря или уничтожение удостоверения участника боевых действий — распространенная ситуация. Если удостоверение стало непригодным к использованию или было утрачено (похищено), выдается новое. Для этого не военным не нужно снова собирать весь полный список документов, как для оформления статуса УБД.

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Юристы ОО Юридическая Сотня дают четкий порядок действий военного, если его удостоверение УБД стало непригодным к использованию.

После получения удостоверения, с практических целей неплохо сделать несколько его копий и держать про запас — как раз в таком случае они могут пригодиться.

Восстановление удостоверения УБД — порядок действий и документы

Необходимо подать заявление (рапорт), в котором указать обстоятельства порчи, потери (похищения):

для действующих военных — рапорт непосредственному командиру;

для уволенных со службы — заявление в ТЦК.

К заявлению прилагаются:

1) в случае потери или похищения:

решение (выписка из протокола) о признании участником боевых действий;

документ, подтверждающий принятие и регистрацию заявления в Национальную полицию о потере (похищение) удостоверения;

опубликованное объявление в печатных средствах массовой информации о недействительности утраченного (похищенного) удостоверения (с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии), а также серии и номера удостоверения);

копия утраченного (похищенного) удостоверения (при наличии);

лист талонов и его копия; копия первой страницы паспорта (паспорта в форме карточки);

две цветные фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге, изображение лица должно занимать 65−70% фото;

2) если удостоверение стало непригодным к использованию (было повреждено):

решение (выписка из протокола) о признании участником боевых действий;

копия удостоверения;

непригодное к использованию удостоверение;

лист талонов и его копия;

копия первой страницы паспорта (паспорта в форме карточки);

две цветные фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге, изображение лица должно занимать 65−70% фото.

«При замене удостоверения или листа талонов испорченные и непригодные к использованию документы уничтожаются, о чем в начале года, следующего за отчетным, составляется акт, который хранится в учреждении, где было выдано новое удостоверение, лист талонов. Ранее выданное удостоверение и лист талонов к нему сдаются при получении новых. Все копии документов заверяются в установленном порядке», — отметили юристы.

Кто имеет право на статус УБД в Украине

Право на статус участника боевых действий имеют военнослужащие резервисты, военнообязанные, добровольцы:

Вооруженных Сил;

ТРО;

Национальной гвардии;

СБУ;

Службы внешней разведки;

Госпогранслужбы;

Госспецтрансслужбы;

Военнослужащие военных прокуратур;

Лица рядового и начальствующего состава подразделений оперативного обеспечения зон проведения антитеррористической операции ГФС;

Полицейские;

Лица рядового, начальствующего состава, военнослужащим МВД, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы;

Сотрудники Службы судебной охраны, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их осуществления, п

Добровольцы, которые взаимодействовали с Силами Обороны в период с 24 февраля по 25 марта 2022 года и в соответствии с законом участвовали в осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий в составе добровольческих формирований;

Те, кто осуществлял деятельность вместе с военными согласно Закону Украины Об обеспечении участия гражданских лиц.