Рекомендации экспертов. Как получить УБД в Украине с 1 июля и что нужно знать 5 июля, 15:35 УБД — порядок оформления, какие надо документы от части и от военного для комиссии (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине с россиянами сражаются не только военные ВСУ, но и других служб, все имеют право на статус участника боевых действий. УБД можно оформить самостоятельно или это делает подразделение. Волонтеры объяснили, что делать, если УБД приходится получать самостоятельно.

Статус участника боевых действий — УБД — оформляется территориальными центрами комплектования и подразделением, где служит военный. Но есть случаи, когда военнослужащий должен или вынужден оформлять статус УБД самостоятельно.

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Представители волонтерского объединения Vesta (BO Vesta) поделились инструкцией для военных, как самостоятельно оформить свой статус УБД и на что стоит обратить внимание в первую очередь во время процесса.

«Давайте начнем с базы. Получить УБД вы можете только если выполняли лично или в составе подразделения непосредственно боевые задачи и проводили разведку, что логично. По-хорошему, этим должно заниматься, собственно, или ваше подразделение или ТЦК (от этого слова уже дергается глаз), но можете и сами», — пишут специалисты.

Оформление УБД — документы об участии в боевых действиях

Если военный находится на службе и воинская часть не подала его в списки на оформление УБД, необходимо подать на имя командира вашей воинской части рапорт с просьбой предоставления вам комплекта документов для предоставления статуса участника боевых действий. Он должен вам предоставить следующие документы:

справку о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обороны страны;

обязательно хотя бы один из следующих документов или их копий — чем больше, тем лучше:

выдержки из боевых донесений; выдержки из журналов боевых действий; выдержки из вахтенных журналов; копии полетных листов; копии материалов спецрасследований относительно получения ранений, контузий или увечий, если таковые были.

необязательно, но лучше подать:

копии рапортов командиров подразделений о выполнении боевых задач ( уничтожение, захват техники или живой силы врага); выдержки из приказов Генштаба, воинских частей, командиров оперативно-тактических группировок о прибытии в районы выполнения боевых задач, или, соответственно, о выбытии из этих районов; документы о направлении в командировку в зону выполнения боевых задач.

лица, которые находились в плену, также подают материалы спецрасследований по факту попадания в плен.

После получения всех возможных документов из перечисленных в кадровом центре подразделения необходимо узнать адрес комиссии по вопросам рассмотрения материалов о признании УБД.

Заявка на статус УБД — полный писок документов

Для того, чтобы подать документы на получение статуса УБД, необходимо собрать другие документы для подачи пакета в комиссию. На рассмотрение комиссии военные подают:

все документы, выданные им командиром об участии в боевых действиях;

рапорт о рассмотрении ваших документов комиссией;

согласие на сбор персональных данныхзаверенные ( то есть с вашей подписью и надписью « согласно оригиналу») копии паспорта ( 1,2, 11 страницы) для печатных книжечек или копии ID-карты ( с обеих сторон);

то есть с вашей подписью и надписью согласно оригиналу») копии паспорта 1,2, 11 страницы) для печатных книжечек или копии ID-карты с обеих сторон); заверенная копия идентификационного номера;

два цветных фото 3×4 на матовой бумаге.

Оформление УБД — сроки получения удостоверения

После получения всех документов начинается работа комиссии, по результатам которой военный или получает статус УБД и удостоверение, или получает отказ. Комиссия обязана:

после получения рапорта с документами зарегистрировать их в специальной книге учета;

рассмотреть ваши документы в течение месяца и сообщить вам о решении и разъяснить, как получить теперь удостоверение участника боевых действий;

и сообщить вам о решении и разъяснить, как получить теперь удостоверение участника боевых действий; организовать выдачу удостоверения либо лично вам, либо через вашу воинскую часть;

информировать о выдаче вам удостоверения Минветеранов.

«Если же вы по тем или иным причинам уволены с военной службы, то процедура очень похожа. Только все необходимые вышеперечисленные документы (включая копии паспорта, идентификационного кода и фотографиями) вы подаете с заявлением на ТЦК, где состоите на учете, а оттуда уже их передают на рассмотрение комиссии», — объясняют в BO Vesta.

Волонтеры предлагают обращаться военным за помощью и консультацией для оформления УБД.

Кто имеет право на статус УБД в Украине

Юристы Василь Кисиль и Партнеры объяснили NV, что статус УБД могут получить мужчины и женщины в Украине которые являются военнослужащим — резервистом, военнообязанным, добровольцем Сил ТрО:

ВСУ;

Нацгвардии;

СБУ;

Службы внешней разведки;

Госпогранслужбы;

Госспец трансслужбы;

военнослужащим военных прокуратур;

лицом рядового и начальствующего состава подразделений оперативного обеспечения зон проведения антитеррористической операции ГФС;

полицейским;

лицом рядового, начальствующего состава, военнослужащим МВД;

лицом рядового, начальствующего состава, военнослужащим Управления государственной охраны;

лицом рядового, начальствующего состава, военнослужащим Госспецсвязи;

лицом рядового, начальствующего состава, военнослужащим ГСЧС;

лицом рядового, начальствующего состава, военнослужащим Государственной уголовно-исполнительной службы;

сотрудником судебной охраны;

других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований.