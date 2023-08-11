Участник боевых действий в Украине. Кто имеет право на статус УБД и какие документы надо с августа

11 августа, 15:28
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УБД: кто в Украине имеет право получить статус и какие для этого нужны документы (Фото:Sergiy Chalyi/Reuters)

УБД: кто в Украине имеет право получить статус и какие для этого нужны документы (Фото:Sergiy Chalyi/Reuters)

В Украине в конце лета расширили список лиц, имеющих право получить статус участника боевых действий и определили специальные документы, которые необходимо получить таким лицам. Рассказываем, кто теперь в Украине получает статус УБД и есть ли ограничения по количеству дней участия в боевых действиях.

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С начала российской агрессии против Украины в 2014 году законодательство по УБД менялось несколько раз. В конце концов, для военных и гражданских, которые действовали под руководством или вместе с военными, отменили лимиты по количеству дней пребывания на войне для получения статуса УБД и уточнили процедуру для различных категорий. Однако, есть разница для некоторых категорий относительно того, когда они воевали для документов, которые надо оформлять.

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В конце лета 2023 года были внесены изменения в перечень лиц, которые могут получить статус УБД. Рассказываем, кто может обратиться за оформлением УБД с августа в Украине, какие документы необходимо собирать, и когда предоставляется УБД после подачи пакета документа.

Кто имеет право на статус УБД в Украине

Право на статус участника боевых действий имеют военнослужащие резервисты, военнообязанные, добровольцы:

    • Вооруженных Сил;
    • ТРО;
    • Национальной гвардии;
    • СБУ;
    • Службы внешней разведки;
    • Госпогранслужбы;
    • Госспецтрансслужбы;
    • Военнослужащие военных прокуратур;
    • Лица рядового и начальствующего состава подразделений оперативного обеспечения зон проведения антитеррористической операции ГФС;
    • Полицейские;
    • Лица рядового, начальствующего состава, военнослужащим МВД, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы;
    • Сотрудники Службы судебной охраны, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, в осуществлении мероприятий по обеспечение национальной безопасности и обороны, отпор и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их осуществления, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий, в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины.
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Также, право на статус УБД имеют лица, которые в период с 24 февраля по 25 марта 2022 года в соответствии с законом принимали участие в осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий в составе добровольческих формирований во взаимодействии с:

  • Вооруженными Силами Украины;
  • Министерством внутренних дел Украины;
  • Государственной пограничной службой Украины;
  • Национальной полицией;
  • Национальной гвардией Украины;
  • Службой безопасности Украины;
  • другими образованными военными формированиями и правоохранительными органами.
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УБД могут получить те, кто осуществлял деятельность вместе с военными согласно Закону Украины Об обеспечении участия гражданских лиц.

Статус УБД — список документов

Если военный находится на службе и воинская часть не подала его в списки на оформление УБД, необходимо подать на имя командира вашей воинской части рапорт с просьбой предоставления комплекта документов для предоставления статуса участника боевых действий. Он должен предоставить следующие документы:

  • справку о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обороны страны;
  • обязательно хотя бы один из следующих документов или их копий — чем больше, тем лучше:
  1. выдержки из боевых донесений;
  2. выдержки из журналов боевых действий;
  3. выдержки из вахтенных журналов;
  4. копии полетных листов;
  5. копии материалов спецрасследований относительно получения ранений, контузий или увечий, если таковые были.
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  • необязательно, но лучше подать:
  1. Копии рапортов командиров подразделений о выполнении боевых задач (уничтожение, захват техники или живой силы врага);
  2. Выдержки из приказов Генштаба, воинских частей, командиров оперативно-тактических группировок о прибытии в районы выполнения боевых задач, или, соответственно, о выбытии из этих районов;
  3. Документы о направлении в командировку в зону выполнения боевых задач.
  4. Лица, находившиеся в плену, также подают материалы спецрасследований по факту попадания в плен.

После получения всех возможных документов из перечисленных в кадровом центре подразделения необходимо узнать адрес комиссии по вопросам рассмотрения материалов о признании УБД. Для того, чтобы подать документы на получение статуса УБД, необходимо собрать остальные документы для подачи пакета в комиссию. На рассмотрение комиссии военные подают:

  • все документы, выданные им командиром об участии в боевых действиях;
  • рапорт о рассмотрении ваших документов комиссией;
  • согласие на сбор персональных данных;
  • заверенные (то есть с вашей подписью и надписью «согласно оригиналу») копии паспорта (1,2, 11 страницы) для печатных книжечек или копии ID-карты (с обеих сторон);
  • заверенная копия идентификационного номера;
  • два цветных фото 3×4 на матовой бумаге.
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Что может подтвердить участие лица в боевых действиях:

  • выдержки (копии) боевых донесений;
  • выдержки (копии) из журналов боевых действий (оперативных задач, ведения оперативной обстановки);
  • выдержки (копии) из вахтенных журналов;
  • копии полетных листов;
  • копии материалов специальных (служебных) расследований по фактам получения ранений, контузий, увечий;

Что может подтвердить факт выполнения боевых задач:

  • копии рапортов командиров подразделений (групп), экипажей кораблей (катеров, судов обеспечения, самолетов, вертолетов) о выполнении боевых (служебных) задач (уничтожение, захват техники или живой силы противника);
  • выдержки из приказов Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, командиров (начальников) органов военного управления, воинских частей (органов, подразделений), учреждений и заведений, Командующего объединенных сил, командующих группировок войск, командиров оперативно-тактических группировок о прибытии (выбытии) в (из) районов выполнения боевых (служебных) задач;
  • выдержки из приказов (по строевой части) командиров (начальников) органов военного управления, воинских частей (органов, подразделений), учреждений и заведений группировок о прибытии (выбытии) в (из) районов выполнения боевых (служебных) задач;
  • документы о направлении в командировку в (из) районов выполнения боевых (служебных) задач и другие;
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После изменений в закон, добровольцам участие в боевых действиях необходимо подтвердить такими документами:

  • свидетельство (заявление) не менее трех свидетелей (одним из которых является командир подразделения, в зоне ответственности которого находилось лицо или добровольческое формирование, в составе которого лицо принимало участие в осуществлении соответствующих мероприятий) о периоде непосредственного участия в осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, находясь непосредственно в районах осуществления указанных мероприятий;
  • лицам, получившим ранения, контузию, увечье, что сделало невозможным дальнейшее выполнение ими соответствующих задач (кроме случаев неосторожного обращения с оружием, самокалечения);
  • видетельство (заявление) не менее двух свидетелей, участвовавших в осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, находясь непосредственно в районах осуществления указанных мероприятий, о периоде непосредственного участия упомянутых лиц, в таких мероприятиях, а также медицинские документы, подтверждающие получение лицом ранения, контузии, увечья во время непосредственного участия в осуществлении таких мероприятий.

Или справкой от командира воинской части или подразделений, с которыми взаимодействовали добровольцы о непосредственном участии в мероприятиях по обеспечению обороны Украины, защите безопасности населения и интересов государства из-за вторжения РФ.

Министерство юстиции Украины пояснило: требования по количеству дней пребывания в районах проведения боевых действий не устанавливаются.

Оформление УБД — сроки получения удостоверения

Представители волонтерского объединения Vesta (BO Vesta) объяснили, что на рассмотрение и предоставление статуса УБД влияют несколько факторов.

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После получения всех документов начинается работа комиссии, по результатам которой военный или получает статус УБД и удостоверение, или получает отказ. Комиссия обязана:

  • после получения рапорта с документами зарегистрировать их в специальной книге учета;
  • рассмотреть документы в течение месяца и уведомить лицо о решении и разъяснить, как получить теперь удостоверение участника боевых действий;
  • организовать выдачу удостоверения или лично человеку, или через его воинскую часть;
  • информировать о выдаче удостоверения Минветеранов.

«Если же вы по тем или иным причинам уволены с военной службы, то процедура очень похожа. Только все необходимые вышеперечисленные документы (включая копии паспорта, идентификационного кода и фотографиями) вы подаете с заявлением на ТЦК, где состоите на учете, а оттуда уже их передают на рассмотрение комиссии», — объясняют в BO Vesta.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Военные Вооруженные Силы Украины (ВСУ) УБД Война России против Украины

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